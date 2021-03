El alcalde de Málaga dice que la Policía Local actúa y que son 25.000 sanciones impuestas por no usar mascarilla

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que la Policía Local de la capital "actúa" en los casos de incumplimiento de las normas para prevenir el coronavirus y ha precisado que "desde mayo de 2020 que se estableció la obligatoriedad de la mascarilla hasta ahora son más de 25.000 sanciones" las impuestas, "una cifra impactante", con unas 600 ó 700 a la semana.

Así, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, De la Torre ha puesto como ejemplo de "colaboración y el sentido cívico" a los alumnos de Primaria de la capital, "que usan la mascarilla siempre y que trasladan una imagen formidable", y también al profesorado "por colaborar en esa línea".

No obstante, ha lamentado que "luego puede haber ejemplos no tan buenos", refiriéndose a algunas calles en las que a ciertas horas de la tarde "ha habido encuentros en los que no se respetaban las normas". "Ese no es el ejemplo adecuado, pero nuestra Policía actúa", ha incidido.

"El buen ejemplo de los niños de Primaria y el estímulo correctivo de nuestra Policía nos ayudará a todos a cumplir las normas", ha manifestado el regidor, quien ha destacado la bajada "pero leve" en la incidencia en los últimos 14 días en la capital, con 76,2 contagios por cada 100.000 habitantes, con respecto a una semana, cuando estaba la tasa en 86,3.

Pero, ha reiterado, "no es suficiente porque ha habido en esos días cifras de contagio reducidas, pero otras más elevadas", por lo que ha insistido en animar "a hacer ese esfuerzo para salvar vidas, respetar la salud de todos, evitar contagios y también ayudar a la recuperación de la economía para que desde Málaga vayamos sumando buenas cifras para que Andalucía y España estén mejor y se vayan estableciendo corredores aéreos".