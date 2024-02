El alcalde de Málaga responde a Rodríguez: "Sabemos que necesitamos hoteles y viviendas y hacemos las dos cosas"

Le dice a la ministra que "esté tranquila" y recuerda sobre vivienda que "no hay un Ayuntamiento en España que haya hecho un esfuerzo mayor"



El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respondido este viernes a las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez sobre la torre del puerto y le ha dicho que "esté tranquila". "Aquí sabemos que necesitamos hoteles y viviendas, las dos cosas, y hacemos las dos cosas". "Hacemos tanto en un plano como en otro lo que la ciudad necesita", ha remarcado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señaló este pasado jueves en relación con el proyecto de la torre del puerto de la capital que "en un momento como este y en una ciudad como esta la prioridad no está en más plazas hoteleras sino en más viviendas asequibles".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre estas declaraciones, ha considerado que la ministra "no conoce bien lo que hacemos en Málaga" y ha dicho, no obstante, que "es normal. Ella tiene una visión global, nacional, y yo le puedo decir a la ministra que esté tranquila, que aquí sabemos que necesitamos hoteles y viviendas, las dos cosas. Y hacemos las dos cosas, facilitamos que haya más hoteles, mientras de más calidad mejor, de cinco estrellas, si es posible, mejor".

De la Torre ha señalado que "hemos perdido congresos en Málaga en estos dos años atrás por no tener capacidad hotelera, porque no podían reservar las plazas necesarias". "He tenido la queja de quien es hoy la secretaria general para el Turismo, cuando era directora del Palacio de Ferias, que veía cómo los congresos se quejaban de que los hoteles no conseguían las 200 o 300 plazas, o 500, las que necesitaban".

Ha dicho que "hay congresos que mueven 2.000 personas. Necesitamos tener capacidad de que se pueda prever y reservar 2.000 plazas hoteleras con un año, a lo mejor, de anticipación, cuando el congreso se planifica y se organiza".

Y, por otra parte, ha continuado, "evidentemente, además de hoteles necesitamos viviendas, pero es que no hay un Ayuntamiento en España que haya hecho un esfuerzo mayor que el nuestro".

De la Torre ha incidido en que "no quiero hacer debate político sobre el tema pero que analice y compare cuando gobernaba el PSOE en la Junta, tenía las competencias de vivienda y hacía poquitas aquí".

Ha recordado que mientras que el Ayuntamiento ha hecho más de 5.300 viviendas en 23 años de gestión, "la Junta hizo pocas, eran 70, 80 viviendas". "Estamos en condiciones de poder hablar claro y alto de qué hacemos tanto en un plano como en otro, lo que la ciudad y los malagueños necesitan".

En este punto, sobre vivienda ha recordado que la visita de ambos a las viviendas protegidas que están construyéndose en SUPT-8 (Universidad). "Ha podido --la ministra-- comprobar cómo se está haciendo una acción intensa en ese sentido", ha apostillado.

En concreto, visitaron las obras de las 476 viviendas protegidas que promueve el Consistorio en el sector Universidad ubicado en el distrito de Campanillas.

En este sector se prevén 1.006 viviendas protegidas de promoción pública directa en suelo de propiedad municipal valorado en 23.839.794,40 euros --10.262.000 euros las cinco parcelas correspondientes a la fase 1 y 13.577.794 euros las cuatro donde se va a desarrollar la segunda fase que consta de 530 viviendas--.

"Puede tener la tranquilidad de que seguiremos en esa dirección, pero necesitamos las dos cosas, hoteles y viviendas asequibles y ahora esperamos que con la subida de los módulos que ha hecho la Junta, el cambio que ha hecho en el decreto de simplificación administrativa, los promotores privados se sumen a la acción pública nuestra, que estamos impulsando, para que las VPO desde una promoción privada que no es un solo promotor sino varios, esperemos que sean muchos los que lo hagan, se pueda ir dando respuesta a la demanda de vivienda social, vivienda de protección oficial que tiene la ciudad que es grande", ha concluido.