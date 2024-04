El alcalde de Vélez-Málaga pide al Gobierno que "deje de confundir" e inice las obras de la desaladora de la Axarquía

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha exigido este martes al Gobierno de España que "se ponga las pilas, deje de confundir a la población e inicie ya las obras de la imprescindible desaladora de la Axarquía".

En este sentido, el regidor ha alzado la voz ante la que considera una inacción del Gobierno de España en la construcción de la futura infraestructura y se ha mostrado sumamente crítico con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Así ha "pedido, exigido y rogado" que "se ponga las pilas y deje de confundir a la población", tras confirmar este pasado lunes el propio Gobierno de la nación que las competencias para la construcción de esta importante infraestructura, vital para combatir la lucha contra la sequía, es del propio Gobierno central.

Lupiáñez ha pedido en primera instancia una solución inminente porque la situación es acuciante. "Si hay un problema que nos atañe absolutamente a la mayoría de los vecinos es el tema de la sequía y cuáles son las medidas que se pueden tomar a corto, a medio y a largo plazo, para de alguna manera subsanar este problema. Y es verdad que a medio o largo plazo, la solución es el de la desaladora", ha puesto en contexto el alcalde de Vélez-Málaga, que ha recordado algunos 'movimientos políticos' meses atrás.

"Unos días antes de terminar las elecciones municipales, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, lanzaba a bombo y platillo la inversión de 100 millones de euros para una desaladora que en este caso se iba a hacer en la comarca de la Axarquía, en concreto en Vélez-Málaga. Unas promesas que, lejos de cumplirse, siguen estancadas".

"Una cosa es el ruido que podamos hacer y otra es la realidad de las cosas. Y después de muchísimas declaraciones, algunas fuera de tono de un concejal y senador a las puertas de este Ayuntamiento, pues nos sorprendían diciendo que la culpa la tenía la Junta de Andalucía, que no realizaba ese proyecto, y que por lo visto pues no lo ponía en marcha, y que el Ayuntamiento no ponía en manos de las administraciones los terrenos...", ha continuado.

"Nosotros, que no tenemos competencias en este área, desde primera hora nos hemos puesto en manos de las administraciones y los técnicos de esta casa ya vislumbraban, estudiaban y trabajaban en un proyecto, en una ubicación idónea, por cercanía al mar, por mejor ubicación, cercana a la actual depuradora, un complejo que podría dar esa mejora, esa eficiencia para la instalación de la desaladora", ha añadido.

Pero ha criticado que "en todo momento, por parte del Gobierno de España y por parte de los miembros del Gobierno, se nos achacaba que la redacción del proyecto le correspondía a la Junta de Andalucía...".

Lupiáñez ha dicho que la "sorpresa" ha venido después de que el senador y alcalde de Nerja, el 'popular' José Alberto Armijo, haya hecho una pregunta al Ministerio, y en la respuesta el Gobierno asume directamente que esa actuación, declarada de interés general del Estado, "que eso sí es verdad que estaba desde primera hora", es necesario encomendar esta actuación a Acuamed, una empresa del Estado. Además de requerir un proyecto aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Es decir, que directamente el proyecto lo asume el Gobierno de España. Con lo cual, todo este ruido que hemos estado viviendo pues era falso", ha señalado el alcalde, que se ha mostrado crítico con el hacer del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lupiáñez ha relatado todo el trabajo que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga se viene haciendo en este sentido. "Nosotros, desde Vélez-Málaga, y quiero ser duro en este sentido porque lo estamos exigiendo, llevamos muchísimas reuniones con todos los sectores: con los regantes, con los ciudadanos, con los usuarios, con la empresa de agua, con todas las administraciones públicas, menos con el Gobierno de España".

Al respecto ha añadido que "nadie del Ministerio se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento. Es verdad que la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, por diversos motivos que tienen que ver con el agua, sí lo han hecho. Pero que en este caso, lo que es triste es que llevemos tanto tiempo perdido en una discusión política cuando administrativamente tenía que haber estado funcionando porque de hecho, como el mismo Ministerio reconoce, la competencia le corresponde a ellos".

El alcalde ha recalcado la necesidad de la desaladora, más allá de todo el ruido generado. "Por tanto, pedimos, exigimos, rogamos* no sé ya de qué manera pedirlo, que nos dejemos de discusiones políticas y que nos pongamos a trabajar, porque es muy necesario. Es verdad que hemos vivido, afortunadamente para el tema climatológico, para nuestros campos y para nuestra agua de consumo, una Semana Santa muy cubierta de agua que nos ha venido muy bien. Pero evidentemente no es la solución definitiva a este problema. La solución definitiva viene con la construcción de una desaladora y es el Gobierno de España el que se ha comprometido a hacerla, después de muchísimo ruido y poca eficacia", ha indicado.

Jesús Lupiáñez ha finalizado con una reclamación inminente: "Espero que ahora, y lo pido, que en lugar de seguir con la discusión, lo que hace falta es que los senadores y los diputados de este país, en este caso de la provincia de Málaga, peleen y luchen en el Ministerio para que nos dejemos de discusiones políticas y lo que hagamos de una vez sea el inicio de las obras de la desaladora".

"Son ellos mismos los que reconocen que el proyecto le corresponde al Estado, así que por tanto, desde Vélez-Málaga, exigimos que el Gobierno de España se ponga las pilas y se deje de tantas declaraciones, que lo único que hacen es enturbiar, difundir y confundir a la población, e inicie las imprescindibles obras de la desaladora", ha concluido Lupiáñez.