La alcaldesa de Marbella destaca el cambio en Andalucía y la "apuesta por el centro derecha" en la ciudad

Publicado 03/12/2018 14:41:35 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha destacado este lunes el "cambio" que se ha producido en Andalucía tras las elecciones autonómicas de este pasado domingo. También ha subrayado la "apuesta evidente" por el centro derecha en Marbella tras la cita electoral, aunque ha advertido de que los resultados que han obtenido las diferentes formaciones políticas en el municipio no se puedan extrapolar a unos comicios locales, ya que, ha señalado, son convocatorias diferentes.

A preguntas de los periodistas, Muñoz ha señalado que unas elecciones municipales y unas autonómicas "no son comparables". "Las situaciones y los partidos políticos que se presentan son absolutamente diferentes. Ayer, todo el mundo que fue a votar fue muy consciente de qué representaban las elecciones", ha apuntado.

Muñoz ha destacado que, en Marbella, ganó "de forma clara y contundente" la opción del PP para liderar el cambio de centro derecha. "En Marbella, hubo un resultado de una apuesta de centro derecha muy evidente", ha agregado.

La alcaldesa ha indicado que, tras el 2 de diciembre, "se ha producido un cambio político en el que se rompe la hegemonía de los partidos de izquierdas". "Hay un claro cambio de opinión por parte de los andaluces para que haya un cambio de gobierno. Espero que así sea", ha señalado.

Así, ha expresado su confianza en que el "cambio" que han arrojado las urnas se materialice en un "cambio de gobierno que, como dijimos durante toda la campaña electoral, supondrá un cambio para mejor en Andalucía y, por supuesto, para Marbella".

LA OPOSICIÓN

El concejal socialista José Bernal ha apuntado, por su parte, que, en Marbella, "no gana la izquierda, sino las derechas y, además, con un partido cuyos planteamientos ideológicos son absolutamente residuales tanto aquí como en el resto de Andalucía". "Espero que, a todos los niveles, desde lo local hasta el regional, no aceptemos a partidos que no están comprometidos con el avance a todos los niveles", ha apuntado.

La edil de IU y quinta candidata en la lista de Adelante Andalucía por la circunscripción de Málaga, Victoria Morales, ha mostrado su "preocupación por la irrupción de la extrema derecha, alentada de forma irresponsable por el resto de los partidos".

"Vamos a arremangarnos en Marbella para trabajar firmemente contra cualquier tipo de políticas vinculadas con la xenofobia o la homofobia o contra el discurso feminista o de la gente trabajadora", ha apuntado.

El coordinador local de Ciudadanos, Francisco Gómez Palma, ha asegurado que los resultados que han logrado las fuerzas políticas en el 2D no se pueden extrapolar "porque en unas elecciones locales intervienen factores que no aparecen en las andaluzas", entre los que ha citado al partido OSP, que concurre en los comicios municipales, pero no en los autonómicos. "Estos resultados nos dan fuerza para seguir trabajando y, a nivel municipal, convertirnos en la primera fuerza política", ha agregado.

El PSOE ha obtenido en Marbella 10.205 votos en las elecciones autonómicas, un 24 por ciento del total; el PP, 9.712 apoyos, lo que representa el 22,8 por ciento; Ciudadanos, 8.981 votos (21,1 por ciento); VOX, con 5.671 votos (13,3 por ciento); y Adelante Andalucía, con 5.378 (12,6 por ciento).