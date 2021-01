La alcaldesa de Marbella (Málaga) exige "un auténtico plan de vacunación" al Gobierno y ayudas al turismo

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha exigido al Gobierno central "un auténtico" plan de vacunación para "parar" el incremento exponencial de contagios por COVID-19 en esta tercera ola en la que se está inmerso en la actualidad. También ha reclamado ayudas para el turismo.

Marbella ha superado la tasa de incidencia de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes por lo que desde este miércoles y durante los próximos 14 días tiene, además del cierre perimetral, la hostelería y los comercios no esenciales cerrados para frenar el avance de contagios.

Así, Muñoz, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha recordado cómo en diciembre en la localidad la tasa era de 85 casos por cada 100.000 habitantes y ahora se ha superado el millar: "Esta cifra nos retrotrae a la primera ola, cuando todo parecía que se iba a encarar bien y que íbamos a tener una recuperación en 2021".

Por ello, ha reclamado medidas aunque "la única realista" sería la vacunación: "No podemos estar permanentemente cerrados". No obstante, ha admitido que en estos momentos las medidas adoptadas "son muy duras" pero "inevitables porque al final hay que evitar contagios, ingresos y muertes".

En este punto, ha reclamado, después de casi un año de pandemia, "políticas complementarias y un auténtico plan de vacunación". Muñoz ha confiado en que el Ejecutivo central, "que es el que tiene competencias, se lo tome en serio y ponga todo su empeño en que el plan de vacunación se cumpla y con los criterios de los epidemiólogos".

Cuestionada por si es partidaria del cierre de centros educativos para frenar los contagios, como han solicitado ya localidades como Vélez-Málaga o Ronda, la alcaldesa marbellí ha indicado que "no son los colegios donde hay una mayor incidencia" y ha aludido a meses anteriores "donde los casos fueron mínimos".

Ahora, ha admitido, tras la Navidad "es normal que haya niños contagiados pero porcentualmente las clases cerradas o en cuarentena son mínimas". También ha hecho hincapié en el "gran esfuerzo" que se realiza en su localidad para garantizar la desinfección e higienización en los centros educativos.

Sobre las fiestas que se continúan celebrando en la ciudad marbellí y las siete disueltas por la policía este pasado fin de semana, Muñoz ha lamentado que muchas personas no sean conscientes "desgraciadamente de dónde estamos, no sólo por la situación sanitaria sino por la económica".

"A todos nos hace falta la dosis de responsabilidad individual y los que no la tengan que sepan que van a tener detrás a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que los demás se puedan sentir seguros", ha sostenido.

En este sentido, ha destacado el trabajo de la policía para controlar y poner las sanciones oportunas: "No puede ser que haya un sector tan importante de pequeños empresarios que están de verdad asfixiados y que luego se traslade lo que no se puede hacer en los bares a las viviendas". Muñoz ha recordado, asimismo, el dispositivo de vigilancia en el municipio para que los positivos en COVID-19 no se salten el aislamiento, con llamadas y visitas a domicilio por parte de agentes de la Policía Local.

TURISMO

Sobre la situación del sector turístico, Ángeles Muñoz ha lamentado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la pandemia es "una oportunidad para ver si se modernizan los destinos de sol y playa".

"Hemos sido potencial mundial y que tengamos que empezar a utilizar la palabra oportunidad al lado de pandemia... no. El sector turístico necesita apoyo y ayuda", ha enfatizado y ha considerado que debe solucionarse "cuanto antes" el tema de la movilidad.