Alhaurín de la Torre (Málaga) estudiará la instalación de cámaras térmicas y arcos de ozono

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha anunciado que el Ayuntamiento está estudiando la instalación de cámaras térmicas y arcos de ozono en centros y edificios públicos, con el objetivo de "permitir que nuestros trabajadores puedan realizar sus actividades en completa seguridad".

Así lo ha anunciado el regidor después de una nueva reunión del comité de seguimiento del coronavirus, que ha tenido lugar este lunes. De igual modo, ha recordado que ya se avanzó esta posibilidad en la sesión ordinaria del pleno de la Corporación municipal, que se celebró el pasado viernes, por primera vez de manera telemática.

Han detallado con estos equipos se lograría por un lado controlar la temperatura de las personas, ya que la fiebre es uno de los síntomas del COVID-19, y, por otro, realizar una desinfección para eliminar los posibles microorganismos.

En este punto, han incidido desde el Ayuntamiento en un comunicado que el ozono es un potente desinfectante, mejor que otros en el mercado como la lejía, y que se utiliza incluso para la limpieza de quirófanos de los hospitales. El Consistorio ya ha acometido una importante inversión en torno a los 80.000 euros para instalar máquinas generadoras de ozono en la mayoría de los edificios municipales, así como en colegios e institutos, para limpiar los interiores de estas dependencias.

NUEVAS SANCIONES

Por otro lado, durante la comisión, a la que han asistido representantes del Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, se ha dado a conocer que este fin de semana se han tramitado otras diez denuncias con motivo de incumplimientos del decreto del Estado de Alarma vigente en toda España desde el 14 de marzo y que establece importantes restricciones a la libre circulación. En total, el número de denuncias en Alhaurín de la Torre asciende a 231.

"Además, estamos realizando los trámites de ingreso de una persona sin hogar de nuestro pueblo en una residencia, en la que pueda tener la atención necesaria", ha añadido el alcalde.

MASCARILLAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha informado de que va a donar dos grandes rollos de tela para ayudar a voluntarias del municipio a confeccionar nuevos lotes de mascarillas para hacerlas llegar a la población, y, en concreto, a familias con hijos, debido a que los menores podrán empezar a salir a partir de la próxima semana.

Así lo ha anunciado el equipo de gobierno, que ha aprovechado para reiterar el agradecimiento a todos estos grupos de colaboradores por el "trabajo excelente y magnífico" que están realizando desde el inicio de la crisis del coronavirus.

El Área de Servicios Operativos que dirige Prudencio J. Ruiz tramitará la adquisición de la materia prima necesaria para la fabricación de las mascarillas. En esta ocasión, se pretende que buena parte de ellas vayan a parar a familias con hijos, debido al reciente anuncio del Gobierno de que en unas semanas los menores podrán empezar a salir a la calle por primera vez desde el confinamiento decretado el 14 de marzo.

Un equipo de voluntarias se encargará del diseño y la confección. "Alhaurín de la Torre es un municipio muy solidario y sensible y se ha vuelto a demostrar. Desde que comenzó todo este problema hay varios grupos, sobre todo de mujeres, que no han parado. La mayoría de las mascarillas no se adaptan fácilmente a los niños pequeños, por eso ahora vamos a trabajar en esta línea", ha explicado Ruiz.

Por último, han recordado que el Ayuntamiento ha recibido cerca de dos mil mascarillas hechas en Alhaurín, que se suman a las compradas por el propio Consistorio a empresas del sector. Una parte de ellas han ido a parar a los trabajadores municipales y voluntarios que trabajan en primera línea y en la calle, pero también para personas vulnerables o residencias de ancianos. En la localidad son varios los grupos que se han organizado para confeccionar las unidades y donarlas de forma totalmente desinteresada.