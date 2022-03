'Almost in love (Ámame)', la historia de un hombre que huye de la soledad en el Festival de Cine de Málaga

Photocall 'Almost in love'

Photocall 'Almost in love' - FESTIVAL DE CINE

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director argentino Leonardo Brzezicki participa en el 25 Festival de Cine de Málaga con su nueva película 'Almost in love (Ámame)', una propuesta de autor llena de desafíos artísticos para contar la historia de un hombre quebrado emocionalmente que huye de la soledad. La cinta está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Miranda de la Serna y Eva Llorach.

Santiago (Leonardo Sbaraglia) parece no tener ningún tipo de eje y está totalmente a la deriva en su vida personal. Junto a Laila (Miranda de la Serna), su hija adolescente, vivirá lo que parece ser un verano caótico en Argentina y en Brasil, pero termina siendo un punto de inflexión en la relación y vidas de ambos. 'Almost in love' es la historia de la emancipación de una hija de su padre, y al mismo tiempo la de un hombre que, desesperadamente, solo busca amar y ser amado.

Los actores Leonardo Sbaraglia y Eva Llorach han participado este martes en una rueda de prensa para presentar la película en ausencia de su director, Leonardo Brzezicki, que no ha podido acudir al 25 Festival de Cine de Málaga. En el acto, que ha tenido lugar en el Cine Albéniz de Málaga, los actores han explicado lo que ha supuesto para ellos participar en esta película y cómo ha sido trabajar con su director.

"Leonardo es un gran director con muchas herramientas y elementos para poder contar algo de su historia, que aunque no es autobiográfica, le da la posibilidad de enfrentarse con su herida y sanarla a través del arte", ha explicado el actor Leonardo Sbaraglia, que interpreta el papel del personaje protagonista en 'Almost in love'.

Sbaraglia ha añadido que como actor sentía que la película hablaba de él mismo y se ha mostrado muy "orgulloso" del proyecto y de haber participado en él. Para la actriz Eva Llorach su personaje es un regalo. ·"Poder interpretar a alguien tan perdido que trata de encontrar esa paz que no encontramos nadie es maravilloso", ha sostenido la actriz.

Llorach también ha añadido que la de 'Almost in love' le parece una historia con "personajes muy perdidos y muy vacíos". "Es difícil y doloroso, pero también es lo que nos mueve a los actores", ha asegurado la intérprete murciana, que también ha agradecido poder cantar y tocar el piano en algunas escenas de la película. En otro aspecto, la actriz ha opinado que "los premios no son la medida real de nada, hay muchos trabajos maravillosos que se quedan fuera".

El actor Leonardo Sbaraglia ha querido ensalzar el género y estilo de autor que representa la película 'Almost in love': "Es un cine que sigue hablando de sentimientos, del vacío y el abismo de estar vivos. Esta película es un reflejo de que no estamos solos en el vacío y el dolor", ha sostenido.

El argentino ha lamentado que este tipo de cine "cada vez se hace menos", mientras priman otro tipo de productos audiovisuales más cercanos al éxito comercial. "Cada vez estamos más presos de opiniones, hay quince personas opinando sobre cómo se tiene que hacer una película, mientras que en esta solo hay una".

Sbaraglia ha indicado que tampoco es cuestión de comparar la calidad de ambos tipos de hacer películas: "El cine es un lenguaje hondo, maravilloso y poético. No es cuestión de quitar oxígeno a un tipo de proyectos u otro. Muchas veces depende de la valentía y el coraje que se haga de una manera u otra".