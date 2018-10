Álvaro Nadal asegura que España necesita dar "una renovación clara a los destinos turísticos maduros"

Publicado 06/03/2018 14:20:10 CET

MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado este martes que "necesitamos dar una renovación clara a los destinos maduros" y ha precisado que estos destinos que necesitan renovarse "son aquellos que probablemente son los mejores".

"No tenemos un adecuado plan, o no lo suficiente, para la renovación de los destinos maduros", ha advertido, al tiempo que ha señalado que esto es "un trabajo entre administraciones y con el sector privado".

Nadal, al respecto, ha reconocido que le hubiese gustado tener una "mayor impulso, no sólo presupuestario, sino de más presión política entre todos, para coordinarnos y hacer cambios". Por ello, ha dicho que habría que buscar una manera "objetiva" de seleccionar a dichos destinos pioneros en el turismo español ya que "no se pueden hacer todos a la vez".

Nadal, no obstante, ha destacado que España es "primera potencia turística a nivel de competitividad" y que "no podemos decir que lo estamos haciendo mal", pero ha advertido de que "conservar la primera plaza no es fácil". Por ello, ha agregado en relación con el turismo que "hay unas cosas que van muy bien y otras que tenemos que plantearnos mejorar".

Además de la renovación de los destinos maduros, ha sostenido que hay que mejorar tecnológicamente el sector, y también empezar a pensar que "España necesita tener marcas propias muy diferenciadas y que nos va a venir bien".

PRECARIEDAD LABORAL

Por otro lado, cuestionado por la precariedad laboral en el sector turístico, ha aludido a que "siempre ha habido en el mercado laboral español, no es un problema nuevo", y está vinculado "a muchas cuestiones". Asimismo, ha incidido en que "estamos en el ciclo expansivo de la economía española que más empleo fijo ha creado", además de que "vamos camino de ser el más largo".

Eso sí, ha reconocido que "España tiene una tara más grande desde los 70 y es que es uno de los países con mayor número de desempleo", valorando, en este punto, la reforma "muy bien hecha y ponderada" realizada por el PP.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Por último, en relación con los apartamentos turísticos, ha aludido a la competencia autonómica y a la del Estado. Además, ha dicho que "hay que tener una postura moderada", ya que "no es el mismo un servicio en un apartamento vacacional que un hotel, pero no debe ser una desventaja el ser hotel", abogando por "equilibrio de obligaciones".

Así, además de la regulación autonómica, ha dicho que la local también "tiene que hacer mucho", al igual que también pueden influir las propias comunidades de vecinos. "Hay flexibilidad competencial, quien puede hacer poco es el Estado", ha concluido.