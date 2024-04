Ana Pavón exhibe en Málaga una muestra que lleva la poesía de las grandes poetisas grecorromanas a la pintura

La sala de exposiciones Espacio Cero de la Universidad de Málaga despide el curso 2023-2024 con la muestra de esta artista emergente



MÁLAGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sala Cero, el espacio expositivo ubicado en el centro del Campus Universitario de Teatinos (Málaga), acoge hasta el 21 de junio una nueva muestra, 'thelyglossos' de la joven malagueña Ana Pavón Porras.

Así, y siguiendo con el late motiv habitual de la sala del Vicerrectorado de Cultura, las personas que visiten el espacio podrán disfrutar de la obra de una artista joven, local y, en este caso, con una propuesta figurativa que homenajea a las antiguas poetisas griegas.

Comisariada por Pepo Pérez, dibujante y profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la UMA, Ana Pavón se inspira en las más famosas poetisas griegas Safo, Erina de Telos y especialmente en Nosis. Fechada en el siglo III a.C. 'thelyglossos', concepto que da título a la exposición y que se traduce como "lengua femenina" fue el calificativo que se le otorgó a Nosis en consecuencia a los motivos recurrentes de su obra: la exaltación del amor y a la mujer.

Pavón toma prestado el término y convierte la poesía griega en pintura. La temática grecorromana no es sutil, se advierte de una manera u otra en muchas de las obras expuestas, la mayoría, óleos sobre lienzo. El erotismo y la figura de la mujer sí se muestra oculta como una forma de seducción, parte de su discurso y que el público que visite la sala tendrá que descifrar.

Más de una veintena de lienzos en tamaños variados, realizados entre 2022 y 2024, adornarán las paredes de Espacio Cero desde el 18 de abril hasta el 21 de junio. Formatos de 22cm x 22cm, que recuerdan a los azulejos típicos del periodo de Nosis por sus dimensiones y también sus motivos, hasta formatos que rozan los cuatro metros de longitud.

Algunas de las obras se dividen, en lo físico, y se unen en lo artístico, como lo puede hacer un poema con sus estrofas. Las alusiones a la poesía también se observan de manera directa, como es el caso de la pieza titulada 'Eidyllion. Poema Breve' en el que se adivina, entre brochazos, un poema de Erina de Telos.

'thelyglossos' destaca por el uso de los colores, los estampados, los motivos vegetales y las constantes referencias a la mujer y al abecedario griego. La pintura usada como filigrana o el algodón como pinceladas, son algunas de las propuestas de esta artista plástica nacida en Coín.

Su juventud no le niega una extensa lista de exposiciones colectivas, más de 25, y otras individuales: 'Los misterios del gineceo' (2022, Facultad de Bellas Artes de la UMA), Idyllium (2022, Facultad de Bellas Artes de la UGR), 'Peithó' (2022, Galería V.E.S. Arte, Granada), '[Fr. 147P]' (2023, CAC Málaga), 'Eidyllium. Poema Breve' (2023, Museo de Cádiz), 'Ideario' (2024, We Collect Gallery, Hotel Arts Barcelona), 'I Spit Even Honey' (2024, Galería Nanzuka 2G. By Akiinoue, Tokio).

La muestra se podrá visitar hasta el 21 de junio de 2024 con horario de lunes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas (cerrado festivos). La entrada es gratuita.