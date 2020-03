Ana Torroja actuará en Marenostrum Fuengirola el próximo 22 de julio

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ana Torroja actuará en Marenostrum el próximo 22 de julio. Con esta actuación, la cantante madrileña trae al municipio malagueño de Fuengirola su último disco, enmarcado dentro del Tour Volver con el que está girando por todo el territorio nacional.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha sido la encargada de presentar esta actuación "de una profesional de larguísima trayectoria y reconocida internacionalmente, tanto con Mecano como desde que continuó su carrera en solitario".

Además, ha recordado que la artista ya conoce la localidad, "porque ha actuado tanto con la banda de los hermanos Cano a principios de los 90 como en 2006, con su gira 'La Fuerza del destino' coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad".

Durante la actuación de la voz de Mecano, se escucharán sobre el escenario las "notas nuevo single 'Llama', o canciones como 'A Contratiempo', 'Ya no te quiero' o 'Sonrisa', de su etapa en solitario, y los himnos de varias generaciones como 'Hijo de la luna', 'Mujer contra mujer', 'Hoy no me puedo levantar' y 'Me colé en una fiesta' de su etapa con Mecano, que nos llevarán a realizar un inolvidable viaje musical en el tiempo", ha apuntado Mula, reconociendo que son varias las generaciones de público que se darán cita en este homenaje al pop español con una de las representantes internacionales más reconocidas.

Las entradas están ya a la venta a partir de 35 euros más gastos de gestión a través de las plataformas www.marenostrumFuengirola.com y www.ticketvip.es. La apertura de puertas del concierto tendrá lugar a las 20.00 horas y el concierto arrancará a las 22.00 horas.

Ana Toroja mantiene su carrera como solista desde 1997 tras finalizar su etapa con el grupo Mecano, quienes han supuesto un antes y un después en la historia del pop en español. Actualmente, la cantante se encuentra presentando su Tour Volver donde ofrecerá estos nuevos temas, además de repasar los éxitos de Mecano y de su carrera en solitario, junto a otras canciones que rescata de su larga trayectoria y que hasta ahora no formaban parte de sus shows.

MARENOSTRUM

Por otro lado, Mula ha recordado que en Marenostrum Fuengirola han actuado figuras musicales de talla mundial como Jennifer López, Bob Dylan, Rod Stewart, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Santana, Alejandro Fernández, Sting o Simply Red, entre otros. Es un ciclo de conciertos que nació hace cinco años con el objetivo de convertir a la localidad, y más concretamente el entorno de la ladera del Castillo Sohail, en uno de los mejores lugares del mundo para realizar conciertos.

Además de Mónica Naranjo, Marenostrum 2020 ha confirmado la presencia de otras estrellas musicales mundiales, como Marc Anthony (26 de junio), Alejandro Sanz (4 y 5 de julio), Lenny Kravitz (23 de julio) o Julio Iglesias (5 de agosto). Asimismo, el ciclo de conciertos internacional va a celebrar festivales, como Cosquín Rock (del 30 de julio al 1 de agosto), o Ultra Beach Festival (13 de julio), entre otros, hasta sumar más de 30 días de espectáculos.

En la última edición, pasaron por el recinto cerca de 130.000 personas, más del doble de las que lo hicieron en 2018, y generó un impacto económico en la ciudad cifrado en dieciséis millones de euros. De esta cifra, seis millones proviene del retorno mediático que esta cita produjo en medios de comunicación nacionales de todo tipo y en las redes sociales.