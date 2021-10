Andalucía cree "desleal" que el Gobierno dé "a dedo" y "en la trastienda" subvenciones a algunas comunidades

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha considerado "muy desafortunado y desleal" por parte del Gobierno que "le dé a dedo una serie de subvenciones a cuatro comunidades autónomas" --Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura--; asegurando que se han dado "al margen de los mecanismos establecidos por la conferencia sectorial".

Así, en declaraciones a los periodistas en Málaga, Blanco ha señalado que ha habido una conferencias sectorial en el Ministerio de Trabajo "en la que se han repartido los fondos europeos", por lo que ha dicho que desde Andalucía "no entendemos por qué por detrás, en la trastienda, se les adscriben unos fondos a dedo a determinadas comunidades autónomas".

Para la consejera andaluza, lo importante "no es tanto el montante, que son nueve millones de euros, sino es sobre todo la forma de hacer las cosas, al margen de los mecanismos y los cauces establecidos por la conferencia sectorial".

Blanco ha señalado que además de Andalucía otras cuatro comunidades, como son Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León, han remitido una carta la Ministerio de Trabajo, apuntando que en el caso de esta última región "tiene incluso un proyecto exactamente igual que uno de los aprobados a Navarra".

"No entendemos por qué ese trato de favoritismo y de desfavorecimiento al resto de comunidades", ha incidido la consejera, quien ha apuntado que han solicitado que se convoque urgentemente la conferencia sectorial "pero hasta ahora no hemos recibido respuesta y me temo que no la vamos a recibir".

RECUPERACIÓN

Blanco ha participado en Málaga en el Foro Economía y Sociedad con la conferencia 'Andalucía, marco de estabilidad y confianza para el Empleo' y ha asegurado que la administración "tiene que ser dinamizadora y no poner obstáculo" a la actividad emprendedora, sino que "focalice su trabajo en propiciar la generación de riqueza y empleo".

En este foro, que reúne mensualmente a empresarios y miembros destacados de la sociedad andaluza y malagueña para debatir distintos aspectos de la economía, Blanco ha puesto en valor que "se ven síntomas de recuperación económica, pero ha señalado que aún "estamos rodeados de grandes incertidumbres", entre las que ha citado "las deficiencias estructurales" que tras la pandemia "son más visibles".

También se ha referido al "gran número" de trabajadores que aún permanecen acogidos a ERTE y también a las cifras del cese de actividad de autónomos; así como a la "alta tasa de paro y también del desempleo juvenil" o a la baja productividad.

Ha considerado que "Andalucía tiene potencial" para crear empleo, apostando por que las administraciones públicas sean "ese catalizador o dinamizador para poder permitir acceder a todo el abanico de medidas que existen", señalando los instrumentos puestos en marcha al servicio de los sectores productivos.

La titular andaluza de Empleo ha asegurado que "hablar de crecimiento y recuperación económica no se puede hacer sin hablar de Málaga, que es el puntal".