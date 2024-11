Andrés García Cerdán gana el Premio Internacional de Poesía Generación del 27 de la Diputación de Málaga

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor albaceteño Andrés García Cerdán ha resultado ganador del Premio Internacional de Poesía Generación del 27 que convoca la Diputación de Málaga por su obra 'El gran amor'.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a los miembros del jurado, que ha estado formado por Rosa Romojaro, poeta y Catedrática de Teoría de la Literatura en la UMA; Aurora Luque, poeta, traductora, y ganadora del X Premio Nacional de Poesía y Premio Generación del 27; Álvaro Galán, poeta, profesor de Literatura Comparada y Literatura Románica en la UMA y XXIII Premio Generación del 27; Jesús García Sánchez, en calidad de director de la Editorial Visor, que editará la obra premiada; y José Antonio Mesa Toré, director del Centro Generación del 27.

En este sentido, López Mestanza ha recordado que este premio, convocado por el Centro Generación del 27, dependiente de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga, tiene como finalidad estimular la creación poética, además de poner en valor a creadores en lengua española a nivel internacional.

"Este año alcanzamos la 27 edición de este premio que se ha consolidado como uno de los más relevantes de la poesía en español y se han recibido 193 títulos procedentes de todo el mundo", ha detallado López Mestanza, que ha destacado que el certamen cuenta con una dotación económica de 15.000 euros y con la publicación de la obra ganadora por la editorial especializada Visor.

Este es uno de los factores que distinguen a este premio junto con la importante dotación económica y la calidad de los jurados, formados en cada edición por críticos y escritores de primera fila.

Desde sus primeras ediciones, los títulos galardonados han sido reflejo del sentido de las poéticas de cada momento y las orientaciones y sensibilidades vitales de los distintos autores ganadores entre los que se encuentran Jaime Siles, Ángel García López, Juan Antonio González Iglesias, Lorenzo Oliván, Luis Antonio de Villena, Aurora Luque, Álvaro Salvador, Antonio Jiménez Millán, José María Micó o Raquel Lanseros y los hispanoamericanos Gioconda Belli, Eduardo Chirinos y Piedad Bonnet.

El responsable de Cultura de la Diputación de Málaga ha recordado que entre los objetivos fundacionales del Centro Cultural Generación del 27 se encuentra dar apoyo a la creación literaria. Para ello, la institución provincial creó dos premios de poesía: el Generación del 27 y el Emilio Prados, dirigido a menores de 35 años para estimular la creación poética entre los más jóvenes. Ambas convocatorias tienen alcance internacional y gozan de un notable reconocimiento en el ámbito de las letras.

Desde hace un par de años, estos dos reclamos creativos se han visto incrementados con la innovación que ha supuesto el Premio Internacional de Ensayo María Zambrano, destinado a recompensar la investigación contemporánea sobre la obra de dicha autora o la relación existente entre la filosofía y la literatura.

ANDRÉS GARCÍA CERDÁN

Andrés García Cerdán (Fuenteálamo, Albacete, 1972) es doctor en Literatura por la Universidad de Murcia y profesor de la UCLM. Su obra oscila entre el ensayo, la música y la poesía.

Como poeta, sus últimos libros son 'Barbarie' (Rialp, Adonáis, 2015), 'Defensa de las excepciones' (Visor, 2018), 'Grunge 1997-2022' (Reino de Cordelia, 2022), 'Químicamente puro' (Pre-Textos, 2022) y 'Equipos de respiración subacuática' (Algaida, 2023).

Como ensayista es autor de 'La mirada salvaje. Poética del espejo y el espejismo' (Pre-Textos, 2023), 'El árbol del lenguaje. Desde la poesía de julio Cortázar' (Visor, 2021) y 'La muerte del lenguaje. Para una poética de lo desconocido' (Libros del aire, 2019).

Su obra ha sido reconocida con premios internacionales como San Juan de la Cruz, Francisco Brines, Kutxa Ciudad de Irún, Alegría o Hermanos Argensola. Ha sido ganador del Premio Amado Alonso 2022 de Crítica Literaria.

Igualmente, es colaborador habitual en medios de difusión cultural y creativa como 'Jot Down', 'Cuadernos Hispanoamericanos', 'Qtimera', 'Revista Turia', 'Barcarola', 'Círculo de Poesía' o 'ABC Cultural'. The Rimbaud es su proyecto de poesía eléctrica. Dirige Oh Poetry! Fest Albacete.