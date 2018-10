Anguita, sobre poder conseguir la equiparación salarial: "Si no lo hacen las mujeres, los hombres ya no"

Publicado 06/03/2018 15:14:23 CET

MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario general de IU Julio Anguita ha asegurado que es "algo muy importante" la huelga feminista convocada el próximo jueves 8 de marzo y ha apuntado, sobre si aún se está a tiempo de poder conseguir la equiparación salarial, que "si no lo hacen las mujeres, los hombres ya no".

"Me apunto a ella", ha asegurado Anguita en relación con dicha huelga feminista, apuntando en declaraciones a los periodistas en Málaga que piensa "participar en todo lo que haya".

Anguita ha impartido una conferencia dentro del XI Seminario de Economía Crítica de la Universidad malagueña, en la que, según ha indicado, ha querido "hacer pensar al auditorio", que es "una de las cosas que este país necesita, ponerse a pensar y, además, sin anestesia, afrontando los resultados".

Ha abordado el contenido de los derechos humanos, "unas de las palabras que tienen más interpretaciones", y también de la globalización, "pero poniendo su adjetivo: capitalista", comparando y analizando "si es posible que puedan coexistir y en qué condiciones tiene que ser" esa relación.

Así, ha hecho referencia no sólo a derechos humanos como las libertades, sino también a aquellos "que hablan de que el hombre y la mujer deben cobrar lo mismo haciendo la misma tarea, que hay que luchar contra el paro, el derecho a la educación, que la gente cobre un salario digno".

"Eso es lo que muchos políticos han olvidado, que tiene tanto valor como los otros artículos, porque están en la misma Declaración de los Derechos Humanos", ha manifestado Anguita, quien en su intervención ha instado a "no mantener el lenguaje hipócrita de doble moral de hablar de derechos humanos en la teoría y no aplicarlos a la práctica, que es lo que sucede ahora".

Ha indicado que son los estados "los que tienen que hacer cumplir los derechos humanos, son los únicos responsables" y ha considerado que actualmente existe "una economía interempresarial, las empresas negocian con otras, saltándose muchas veces los límites del propio estado o nación: esta es la globalización".

Ha señalado que "cuando oímos hablar de que la economía no tiene nada que ver con la política estamos falsificando la realidad" y ha apuntado que en la definición de la globalización del Fondo Monetario Internacional "vemos cómo este fenómeno económico entra en terrenos de la política", insistiendo en que su adjetivo es "capitalista".

Así, ha afirmado que el sistema ha cambiado, con consecuencias en la forma de producción y en la mano de obra "que se desplaza"; y ha indicado que el comercio mundial "se ha exacerbado hasta el paroxismo", añadiendo que el capitalismo "se ha extendido por todo el planeta", incluso en países como China "supuestamente comunistas".

"Todos han entrado ya en esta revolución y que nadie se extrañe que el propio Marx califica de revolución la aparición del capitalismo porque trastoca el mundo que estaba basado en el antiguo régimen", ha manifestado Anguita, quien ha indicado que eso "ha tenido logros económicos", como haber "disminuido la pobreza en algunos sitios".

Sin embargo, ha apuntado, también "ha puesto en marcha un proceso de desigualdades" y ha considerado que "cuando los gobernantes hablan de que para acabar con el paro la economía tiene que crecer, estadísticamente la realidad desmiente eso".

Para el exlíder de la coalición de izquierdas, "el mundo camina hacia su unidad", expresando no estar en contra de la globalización, aunque "el problema es quién la va a hacer". "En España la unidad ¿Quién la hizo? Los reinos cristianos o los Califas de Córdoba", ha dicho, apuntando que "la clave es quién lleva un proceso".

Asimismo, ha señalado que la política en una democracia "es el reflejo de la voluntad popular", señalando que la política en mayúsculas "es la traslación de lo que el pueblo vota a los mecanismos jurídicos y económicos que hacen posible lo que se desea".