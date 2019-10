Aparece 32 años después en el buzón de una compañera de clase del 'niño pintor' de Málaga un dibujo que le regaló

Publicado 16/10/2019 15:13:35 CET

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una compañera de clase de David Guerrero Guevara, más conocido como el 'niño pintor', desaparecido desde el 6 de abril de 1987 en Málaga, ha encontrado en el buzón de su casa un dibujo original que le regaló antes de desaparecer, siendo una de las pistas que se manejaba en la investigación que se llevó a cabo.

Gema, según ha adelantado este miércoles el diario 'SUR' encontró el dibujo en su buzón junto con publicidad y cartas. Tras el hallazgo, el pasado 4 de octubre acudió a la Comisaría Provincial acompañada por el hermano del 'niño pintor' para entregar la caricatura. Al parecer, el dibujo, hecho a lápiz y que encajaría con una caricatura, lo relacionó la policía con una foto de un ciudadano suizo que se hospedó en un hotel de Málaga.

La mujer, en declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, ha explicado que finales de septiembre recibió en su buzón la caricatura que David le hizó hace casi 33 años "y comprobé que la obra era la original", ya que, entre otros, tiene en el reverso la fecha de 87 y "aunque no son mis números actuales, porque la caligrafía cambia con los años, sí los reconozco".

Tras ver el dibujo ha dicho que avisó a Jorge Guerrero, el hermano del joven desaparecido. Además, ha recordado que cuando comenzó la investigación del joven desaparecido este dibujo se lo entregó a la Policía: "Me solicitaron si tenía algo de él y presenté este dibujo que es lo único que tenía de él en ese momento y se quedaron con él".

Asimismo, ha explicado que en el buzón de la casa no reza su nombre y apellido y no está empadronada ni censada en ese inmueble, por lo que no sabe quién ha podido poner el dibujo en el buzón. No obstante, ha dicho no sentirse vigilada, pero "le da vueltas sobre quién sabe el domicilio".

Ha explicado que una vez presentó el dibujo en Comisaría le tomaron declaración y, además, también ha hablado sobre estos hechos con el hermano del joven desaparecido, señalando que la familia del 'niño pintor' "habrá recibido la noticia con la sorpresa como la he recibido yo, porque es algo que no te puedes esperar nunca; sobre todo algo, que, en teoría, debería tenerlo la Policía, que es lo que me llama la atención". "Una prueba del caso de la desaparición de David, me sorprende aún más", ha agregado.

Por su parte, el portavoz de la familia, Daniel Carretero, ha aclarado que pese a que Gema no está empadronada en la vivienda actual, ya que continúa empadronada en la de sus padres, sí que en el DNI figura la dirección actual.

Ha insistido, además, que ese documento fue entregado hace 32 años a la Policía "y desde aquel momento se olvidó". "Desde hace 32 años eso, presuntamente, ha debido estar custodiado en la Policía o los Juzgados" pero "la sorpresa es que hace tres semanas se encontró la caricatura en su buzón", ha agregado.

"Lo curioso es que en 32 años no ha ocurrido nada extraño y curiosamente, en el último año, cuando nos hemos puesto a investigar --yo con el hermano mayor de David-- nos encontramos con el detalle del anónimo y ahora la caricatura", ha puntualizado.

Por todo, "la familia está expectante, simplemente, y preocupada. Lo que necesita es una explicación, que la Policía pueda dar las explicaciones oportunas porque a mi me parece un hecho muy grave que 32 años después estemos todavía con estas cosas".

Sobre la investigación que han llevando a cabo, ha dicho que "lo principal conseguido ha sido poder reconstruir el trayecto que realizó David la tarde de su desaparición, cosa que la Policía no pudo en su momento realizar".