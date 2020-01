Aprobado inicialmente el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2020 con más de 843,9 millones de euros

Publicado 07/01/2020 15:32:04 CET

MÁLAGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2020 ha sido aprobado inicialmente este martes en una sesión de pleno extraordinaria con 16 votos a favor de PP y Cs y 15 en contra de PSOE y Adelante Málaga. Las cuentas ascienden a 843.922.401,64 euros, lo que supone un crecimiento del 2,68 por ciento, unos 22 millones de euros más con respecto a las del pasado año.

El equipo de gobierno de PP y Cs ha rechazado las enmiendas que PSOE y Adelante Málaga han presentado al presupuesto. Tras su aprobación inicial en la sesión plenaria, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles.

Momentos antes del pleno, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha indicado a los medios de comunicación que el presupuesto de 2020 "para nada ahonda en desigualdad, son en primer lugar muy respetuosos con vecinos de Málaga desde el punto de vista fiscal", a lo que ha añadido que Málaga es "una de las ciudades más baratas fiscalmente de España".

Asimismo, ha explicado que en el IBI existen bonificaciones fiscales "muy importantes" y ha resaltado el "compromiso político de ir en ocho años bajando hasta su desaparición el impuesto de plusvalía en herencia".

Además, ha puntualizado que el presupuesto "da respuesta en muchos temas y sigue consolidando a Málaga en una gran ciudad de referencia en materia cultural, en materia social, en esfuerzo en vivienda, en esfuerzo medioambiental".

"Somos una ciudad que ha hecho en estos años en materia de vivienda más de 5.000 viviendas, mientras la Junta de Andalucía en esos años hacía 50, y sin embargo, la competencia en esta materia es autonómica y no es municipal", ha añadido al respecto.

Igualmente, ha resaltado que el esfuerzo en materia cultural "está muy claro", en museos, bibliotecas y también para llevar a cabo el auditorio de la ciudad, objetivo incluido en las cuentas de 2020, donde también figuran partidas para instalaciones deportivas, política social, medio ambiente, parques y zonas infantiles.

"Crecen más las inversiones que el presupuesto en su globalidad, lo cual demuestra el esfuerzo inversor que se hace dando respuesta a peticiones de los vecinos", ha añadido el alcalde, que ha señalado que se han tratado de atender las enmiendas planteadas desde la oposición, si bien ha recordado que "un planteamiento de incremento de gasto con mayor generación de ingresos de impuestos está en contra de nuestro deseo de política moderada, realmente no podemos aceptarlo".

Por su parte, el delegado del Área de Economía y Hacienda, Contratación y Compras, Intervención y Tesorería, Carlos Conde, ha recordado que el presupuesto incluye la municipalización de Limasa y "mira de frente a una de las grandes estrategias marcadas para los próximos años", que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Conde ha apuntado además que las cuentas incluyen ofertas de empleo público "al máximo posible" y vuelve a recoger el diálogo con sindicatos y bomberos, así como figura la reclasificación a la que se comprometió el equipo de gobierno con estos funcionarios.

Por su parte, la portavoz de Cs, Noelia Losada, ha precisado que en el siete por ciento del presupuesto que gestiona su partido hay un aumento del ocho por ciento. En este sentido, ha subrayado el proyecto del cine Albéniz, que se ha fijado como prioritario, ha asegurado, porque "puede suponer la consolidación de la industria del cine".

Losada ha añadido que también hay partidas para una cátedra fenicia para excavaciones en el Cerro del Villar, se aumentan las partidas para adecuar la Filarmónica en El Ejido y hay otras dedicadas a bibliotecas, así como un ciclo sobre el fallecido pintor Eugenio Chicano en el Museo Casa Natal de Picasso.

También ha recordado su intención de fusionar el Teatro Cervantes con el Festival de Cine para tener menos organismos públicos, así como que en 2020 habrá "grandes" eventos, como la Copa del Rey de Baloncesto o la Gala de los Goya.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por otro lado, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha remarcado que las cuentas "no tienen espíritu de mejora, no tienen un modelo de ciudad", además de que "fomentan la desigualdad", ha asegurado, motivos por los que el PSOE ha votado en contra.

Además, los ha calificado como continuistas y ha considerado que "ahondan en la desigualdad, no ponen freno a los problemas de vivienda, mantienen el expolio de las plusvalías y no apuestan por la lucha contra el clima", a lo que ha puesto como ejemplo que en los antiguos terrenos de Repsol el alcalde "sólo quiere hormigón ahí, y no un pulmón verde".

"Tampoco se trabaja para combatir la desigualdad del mayor drama de esta ciudad: el problema de acceso a una vivienda, con más de 21.000 demandantes de vivienda inscritos", ha dicho, a lo que ha añadido que el PSOE apuesta por la creación de un plan de empleo para los más de 57.000 ciudadanos en paro.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, quien ha apuntado que los presupuestos son "improvisados, ineficientes e injustos", ya que "no abordan los principales problemas para la ciudad, que está a la cabeza del paro y precarización".

"Estos presupuestos reflejan cuales son sus prioridades, que están centradas en la propaganda y el autobombo", ha afirmado Zorrilla, que ha señalado que el equipo de gobierno promueve una exposición internacional sobre ciudades sostenibles cuando hay carencia de zonas verdes en la ciudad, en el sistema de movilidad y también faltan carriles bici.

Asimismo, ha indicado que se promociona la ciudad como capital europea del deporte cuando una "gran parte de la población no puede costearse la cuota en polideportivos porque los han privatizado". Al igual que Pérez, ha criticado también la falta de diálogo con los grupos de la oposición.

EL PRESUPUESTO

En los más de 843 millones de presupuesto, en lo que respecta a las inversiones se contemplan 80.849.060,14 euros, lo que supone un aumento del 3,73 por ciento con respeto a 2019. Esta partida se eleva a los 92,5 millones de euros al sumarle las cantidades previstas para los distintos planes de conservación en las barriadas y parque industriales, dotado con un total de 11,5 millones, lo que conlleva un diez por ciento de aumento en comparativa de los mismos conceptos en 2019.

El presupuesto prevé alrededor de 475 proyectos y actuaciones, entre los que destacan obras en el conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro; la vía Verde de Guadalmedina y el Proyecto distrito 6, en la antigua cárcel.

Además de las recogidas en el presupuesto 2020, se impulsan también actuaciones y proyectos de ciudad que ya cuentan con consignación presupuestaria, el auditorio --1.000.000 euros--; parque en Campamento Benítez; plan especial de Gibralfaro y renovación urbana de Álamos.

EJES

En relación con la acción social, el presupuesto para 2020 alcanza 101,7 millones. Por otro lado, en cuanto a Medio Ambiente, este eje aumenta en más de diez millones con respecto a 2019, superando los 205,5 millones de euros. En relación con el empleo, economía productiva e innovación suman 47,2 millones, por lo que crece en 5,6 millones de euros en 2020.

El eje de cultura, educación, turismo, deportes y juventud crece un millón de euros y alcanza los 59,6 millones. De igual modo, el proyecto de presupuesto contempla una partida de 256 millones de euros para el eje de otros servicios públicos, movilidad y seguridad.

El presupuesto de 2020 se caracteriza también por recoger más recursos para los barrios. Así, gestionarán directamente 11,7 millones, cifra superior a 2019; de ellos 3,1 corresponden a inversiones. Además, a ello se le suma, por ejemplo, los más de 11 millones de euros para planes de conservación que ejecutará la Gerencia Municipal de Urbanismo en los distritos.