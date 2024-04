Aprueban modificación presupuestaria por 24,4 millones, que incluye 11 para la compra del suelo del auditorio de Málaga

MÁLAGA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga va a llevar a aprobación, en la junta de gobierno local de este martes, el proyecto del primer expediente de modificación del presupuesto 2024 que alcanza un importe total de 24,4 millones de euros. Dentro, hay una partida de unos once millones de euros con la que el Ayuntamiento avanza en los trámites del proyecto del auditorio; en concreto, este importe se destinará a la adquisición de la parcela para dicho equipamiento.

Así lo ha explicado este martes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al edil delegado de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quienes han explicado que la modificación también se destina, entre otros aspectos, a partidas en materia social, como son el incremento de las dotaciones presupuestarias para economatos y adquisición de alimentos; a programas de atención a colectivos a través de distintas entidades sociales; actuaciones de mejora en centros escolares; y amortización de deuda de forma anticipada, entre otros.

El importe total se financia con parte de la dotación presupuestaria prevista para nuevos gastos, del remanente de tesorería y del fondo de contingencia. Está previsto que dicho expediente se lleve a aprobación inicial al pleno de este mes, que se celebra este jueves.

SUELO AUDITORIO

En concreto, la partida de esta primera modificación presupuestaria, 24.421.807,10 euros, se distribuye entre varias áreas. Así, en Urbanismo son 11.016.663,32 euros. De ellos, 10.946.797,02 euros se consignan para la adquisición por parte del Ayuntamiento de una parcela ubicada en la explanada de San Andrés donde se prevé la ubicación del auditorio de la Música.

Se trata de un suelo, propiedad de la Autoridad Portuaria, que cuenta con 31.393 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 28.000 metros cuaddrados de techo. El importe destinado para la compra de esta parcela ha sido determinado mediante tasación por parte de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), que ha valorado en 9.046.940 euros (IVA no incluido) dicha parcela, tomando como referencia el valor de mercado y el uso del suelo (ciudadano-cultural).

De la Torre también ha incidido, asimismo, en el "objetivo" de la constitución del consorcio del auditorio, recordando las conversaciones con los ministros de Cultura y Hacienda.

"Como no hay presupuesto, se ha prorrogado del año 23, le he pedido a la ministra que busque la fórmula, que no debe ser difícil en absoluto, para que se haga esa autorización y se pueda constituir el consorcio", momento en el que el Consistorio hará "la aportación" tanto de capital como este recurso en especie "para ir cubriendo el porcentaje que nosotros tengamos, que quede definido en este consorcio, en relación con el volumen total de inversión que incluiría el edificio y el suelo", ha detallado. "Espero que eso vaya a buena velocidad, pero aún no nos ha producido ese tema", ha lamentado el regidor.

Precisamente, sobre el consorcio ha recordado que la constitución del mismo está en tramite, ya que están "pendientes de alguna respuesta, en concreto, del Gobierno central", para "poder constituirlo y pasarle el suelo al consorcio como una aportación nuestra, como parte de nuestra aportación de capital", ha insistido.

De igual modo, De la Torre ha defendido la compra del suelo para el auditorio: "Si nosotros queremos tener velocidad a la hora de construir el auditorio, si queremos además crear un clima favorable al propio consorcio... la compra --del suelo-- es mucho más eficaz", además, de que, a su juicio, también ayudará a animar a las aportaciones privadas.

De igual modo, sobre el suelo del auditorio ha dicho que "lo que sí se ha hablado con el Puerto es que ese dinero que nosotros damos" por la compra del suelo no entre como caja única de Puertos del Estado, sino que "sea aplicado a poder tener un suelo alternativo, logístico, en un espacio", en concreto, en la zona de Bacardí, en el polígono Santa Teresa".

"Está así hablado y previsto porque queremos que el Puerto no pierda su capacidad logística y productiva", ha sostenido De la Torre, añadiendo, además, que, por otra parte, "ese dinero que nosotros pagamos sea recuperado en las arcas municipales de la Gerencia de Urbanismo, para entrar de nuevo en la dinámica municipal". Por tanto, ha aludido "a compatibilizar un objetivo cultural de primera línea y un objetivo logístico y del Puerto de primera línea".

Por último, sobre el auditorio, De la Torre ha recordado que, en paralelo a todas estas cuestiones, "está el proyecto actualizándose, técnicamente y presupuestariamente", y "dentro de pocas fechas sabremos que el presupuesto es más caro que antes, seguro, porque han pasado un montón de años desde que se hizo el proyecto". "Para hacer frente a un proyecto que estará alto, necesitamos hacerlo un poco más bajo a base de tener algunas aportaciones privadas", ha vuelto a señalar.

OTROS URBANISMO

Por otra parte, en relación con la modificación presupuestaria también en relación al área de Urbanismo se consignan 22.360,30 euros para el reintegro a la Gerencia de Urbanismo de importe correspondiente al 15% del total de una de las obras de emergencia ejecutada (reconstrucción del vial y muros de encauzamiento de calle Fausto) con motivo de las inundaciones producidas por la borrasca Gloria en enero de 2020, porcentaje que fue financiado a cargo del plan de subvenciones previstas en el Real Decreto 778/2020 para cubrir gastos derivados de las actuaciones de emergencia a causa de la gran cantidad de lluvia registrada en la ciudad de Málaga.

Por último, se destinan 47.506 euros a gastos para estudios, trabajos técnicos y de funcionamiento de la Coordinación General de Urbanismo y Vivienda.

OTRAS PARTIDAS

Por otro lado, también se prevé para Derechos Sociales, Igualdad y Accesibilidad un montante de 1.469.883,51 euros; Coordinación de distritos, 896.800 euros; Sostenibilidad Medioambiental, 386.094,99 euros; Seguridad, 218.166,03 euros; y Cultura, 2.109.408,53 euros, de los que 2.074.036,50 euros están destinados a la Agrupación Europea de Interés Económico Programa Royal Collections en cumplimiento de una sentencia del TSJA, notificada el 29 de febrero de 2024 para que se proceda a su abono. La cantidad se ajusta a los gastos justificados correspondientes al año 2011 y al primer trimestre de 2012, antes de que se produjera la resolución del contrato, por la realización de actividades museísticas en el Centro Cultural de Málaga.

La sentencia desestima el resto de pretensiones de Royal Collections, que adicionalmente reclamaba 4.857.599,66 euros más intereses, y deja claro que el contrato quedó sin efecto, por lo que no procede indemnización ni responsabilidad por ninguna de las dos partes.

Otras áreas a las que se destinan partidas son Juventud, 45.000 euros; Deporte, 106.500 euros; Turismo, 264.058,35 euros; Servicios Operativos: 28.986,9 euros; Promálaga: 287.453,06 euros; Comunicación: 37.904,86 euros; Asesoría jurídica, 3.000 euros; y Tesorería, 7.137.471,55 euros a amortización anticipada de deuda, que va a suponer la cancelación de la totalidad de una operación financiera a largo plazo formalizada por el Ayuntamiento.