Los artistas de la quinta edición del programa Creadores de La Térmica comienzan su residencia artística

Irene González, Ernesto Casero, Enar de Dios, Marco Moreira, Mirimari Väyrynen y Alejandro Ginés, los artistas de la quinta edición del programa Creadores de La Térmica, ya se encuentran en el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga para realizar su residencia artística.

Así, durante los próximos cuatro meses disfrutarán de un estudio de trabajo individual, un soporte económico para el desarrollo de sus proyectos, así como manutención y alojamiento en el espacio cultural. Además, realizarán encuentros con distintos agentes culturales de la provincia malagueña, y concluirán sus proyectos en una exposición final que se presentará el próximo 1 de junio de 2018.

Estos seis artistas fueron elegidos, de entre más de 225 propuestas, el pasado mes de diciembre por un jurado formado por la vicerrectora de Cultura y Deporte de la Universidad de Málaga, Tecla Lumbreras Kraüel; la profesora titular de arte contemporáneo de la UMA, Maite Méndez Baiges; y el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Salvador Haro González.

PROYECTOS

La malagueña Irene González, según ha informado la Diputación en un comunicado, trabajará durante su residencia en su proyecto 'El eterno retorno. Una aproximación desde el dibujo', un ejercicio teórico-práctico, en el que la reflexión teórica y la práctica artística están íntimamente unidas. Su finalidad es una investigación continua para poder incluir la experiencia temporal en el dibujo.

Por su parte, Ernesto Casero, de Valencia, presenta el proyecto 'The posthuman protests', con dibujos, collages, pancartas, banderas y elementos escultóricos, que gira en torno a las ideas relacionadas con el concepto del poshumanismo y sus valores eurocentristas, colonialistas y especistas.

Marco Moreira, de Portugal, desarrollará un proyecto sin título de dibujo, escultura y libro de artista, utilizando esencialmente la fotografía. Con él, explorará los límites y fronteras entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, entre representación y realidad, han informado.

Además, Enar de Dios Rodríguez, de Ourense, reflexionará con 'The more complicated the borders' sobre la idea de frontera en general y, más específicamente, sobre el empleo de las tecnologías de seguridad por parte de Europa para intentar dar solución a un problema que, en realidad, es social. Este proyecto lo llevará a cabo a través de una instalación de vídeos, textos y dibujos.

'Islas' es el recorrido visual por los puertos del mundo que ha propuesto el sevillano Alejandro Ginés, con el que mostrará imágenes cenitales de aeropuertos, puertos marítimos deportivos y comerciales.

Por último, Mirimari Väyrynen, de Finlandia, con su proyecto 'De post a transit y más allá', estudiará circulaciones oceánicas, transformaciones de glaciares y el movimiento global de las masas de aire contaminado en un proyecto que se compone de pinturas al óleo realizadas sobre láminas de vidrio frágiles, láminas de acrílica transparentes y pantallas de video colocadas sobre las pinturas.