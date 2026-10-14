AxSí cree que el pacto con el Gipmtm y la tasa de basura han provocado la dimisión del alcalde de Vélez-Málaga

El portavoz de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, José Pino. - AXSÍ VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, José Pino, ha comparecido en rueda de prensa después de la dimisión del alcalde, Jesús Lupiáñez, y ha considerado que el pacto con el Gipmtm y la tasa de basura han provocado esta renuncia.

"Lo que mal empieza mal acaba, todo comenzó prometiéndome a mí que el pacto del PP era con AxSí y resulta que tenía un pacto con el Gipmtm desde hacía bastante tiempo, y una vez gobernando empezó a hacer todo lo contrario a lo que dijo, subiendo los impuestos", ha dicho Pino, quien ha apuntado que "después de pactar con lo que era tan malo y de perder sus valores e ir agachando la cabeza por la calle se ha visto obligado a dimitir".

El edil ha lamentado "la forma de anunciar su dimisión criticándome a mí, cuando su problema ha sido hacer todo lo contrario a lo que prometió en su campaña electoral, por lo que debería haber pedido perdón a la gente en vez de atacarme".

Pino ha insistido en que pactar con el Gipmtm "significa hacer cosas que no quería, con sus políticas de despilfarro, de descontrol y fanfarrias, lo que se traduce en la subida de impuestos para todos más grande de la historia de nuestra ciudad, con la tasa de basura", mientras decía "que el ADN del PP era la bajada de impuestos".

El líder de AxSí ha hablado de dos formas de proceder a partir de ahora: "seguir con el despilfarro, la tasa de basura, la subida de impuestos, y el pacto con el Gipmtm, o hacer todo lo que prometieron en campaña electoral, quitar el despilfarro, quitar las fanfarrias".

Ha recordado que "ya se ofreció al PP de Vélez y al PP de Málaga para aprobarle todo a cambio de terminar con el despilfarro, pero lo ignoraron", y ha advertido que "el pacto del PP con el Gipmtm es a 16 años, quedan 12 años más".

Pino ha defendido que siempre ha ido "de cara con Lupiáñez, todo lo que le he dicho ha sido a nivel político, la subida de sueldos, de impuestos, de la tasa de basura...". "Le dije que le iba a hacer la mejor oposición de la historia y he cumplido con mi palabra", ha apuntado.

Según ha señalado, "no ha sabido aguantar la presión en nuestra carrera a la Alcaldía con una oposición espectacular las 24 horas de cada día" y ha considerado que "le honra que haya dimitido al no haber sabido solucionar el problema que ha metido a nuestra ciudad y a la gente", deseando lo mejor a Lupiáñez a nivel personal y profesional.