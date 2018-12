Ayuntamiento, UCAM y COE firman un protocolo para construir e implantar en Málaga una nueva universidad privada

Publicado 19/12/2018 15:32:27 CET

Cs ve bien la iniciativa y los grupos de izquierdas critican la cesión de casi 40.000 metros cuadrados de suelo

MÁLAGA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), junto al Comité Olímpico Español (COE), han suscrito este miércoles un protocolo administrativo de intenciones con el objetivo de se construya e implante en Málaga un nuevo centro de estudios universitarios privado.

Así, mediante una concesión demanial, el centro se ubicaría en 38.651 metros cuadrados calificados como sistema general de equipamientos y servicios públicos de carácter municipal entre la avenida Imperio Argentina y el camino de La Térmica (Litoral Oeste).

El protocolo ha sido suscrito por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente del Patronato de la Fundación Universitaria San Antonio, presidente también de la UCAM, José Luis Mendoza; y el presidente del COE, Alejandro Blanco.

Entre las titulaciones propuestas en el protocolo figuran once que podrían sumar 4.000 alumnos en su sexto año de funcionamiento, según los cálculos de la UCAM: los grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte --en español y en inglés--, Enfermería, Fisioterapia, Medicina --en español y en inglés--, Nutrición Humana y Dietética, Odontología --en español y en inglés--, Psicología y Terapia Ocupacional.

También se prevé la instalación de un centro de alta especialización profesional en el ámbito del deporte, la salud y la nutrición en el marco de un proyecto vinculado al COE, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La aportación del COE consistiría en potenciar e impulsar la celebración de acciones conjuntas en Málaga que favorezcan la realización de actividades orientadas a mejorar los resultados de los deportistas españoles en competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel.

UN PROYECTO DE INTERÉS "PÚBLICO Y SOCIAL"

El Ayuntamiento considera de interés público y social apoyar la creación en Málaga de un campus de la UCAM en Málaga vinculado al COE, "que vendría a complementar la oferta académica actual, tanto pública como privada", donde se ofrezca formación superior; se desarrollen investigaciones de relevancia internacional en el ámbito del deporte, la salud y la nutrición; se promueva el deporte desde la base a la élite en toda Andalucía organizando eventos y competiciones, patrocinando a deportistas y clubes deportivos locales; se atraigan estudiantes internacionales; y se trabaje con las empresas del entorno para, en definitiva, crear empleo.

El protocolo establece que la UCAM solicitará la concesión demanial del citado suelo aportando una memoria y los documentos que se requieran para su tramitación en virtud de la legislación vigente.

Las condiciones de la concesión quedarán reguladas el correspondiente pliego de condiciones técnicas y jurídico administrativas: la duración sería de 35 años prorrogables por otros 35, se establecería un canon, salvo que se acredite fehacientemente que no hay utilidad económica para la fundación concesionaria, y habría un cronograma de la implantación de los edificios, entre otros puntos.

Por último, han recordado que De la Torre anunció el pasado 4 de octubre, durante su intervención en la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, el deseo de la UCAM de instalarse en Málaga con un proyecto vinculado al COE, y explicó que el Ayuntamiento estaba estudiando su ubicación al Sur del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

ALCALDE

De la Torre, que ha rechazado las críticas de la oposición de izquierdas, ha dicho que tiene "una gran alegría de que haya una iniciativa sólida, fuerte e interesante para la universidad privada" en Málaga.

Así, ha defendido que "viene a enriquecer la oferta que tiene Málaga" y que, a juicio del regidor, se puede hacer desde el ámbito público, "ahí está la Universidad de Málaga, que tiene todo nuestro apoyo" y que "no impide que puedan venir a la ciudad y a otros puntos de Andalucía la universidad privada".

"Hasta ahora --ha continuado-- han llegado --las universidades privadas-- solo a Sevilla; la Junta ha tenido sensibilidad en esta materia para Sevilla, para Málaga ha vetado hasta ahora las universidades privadas, como fue con la Europea de Madrid, que quería hacer la Europea de Andalucía en Málaga", ha dicho, reiterando, de igual modo que "todo lo que sea colaboración del Ayuntamiento y la UMA es muy positivo".

A juicio del regidor 'popular', es un "error brutal y empobrecimiento de Andalucía" el no tener más universidades privadas: "El Gobierno andaluz tenía en estos años que haber estado buscando y trabajando para que, además de universidades públicas, en Andalucía hubieran podido llegar universidades de cualquier parte del mundo, siempre que sean sólidas y buenas".

Es más, ha dejado claro que lo que le importa es "el proyecto universitario; me da igual" cómo se llamen, si se llama Universidad Católica de Murcia "o se llama evangelista, lo que me importa es el resultado", ha defendido, valorando el proyecto de la UCAM que "tiene éxito y tirón".

CIUDADANOS

Por su parte, Juan Cassá, portavoz municipal de Ciudadanos, socio de investidura del PP, ha explicado esta iniciativa planteada por el alcalde "nos parece bien. No necesariamente apostábamos por esa ni ninguna otra universidad en concreto y siempre fijamos el atractivo del edificio de Tabacalera para revitalizar toda aquella zona. Pero acogemos con los brazos abiertos esta propuesta".

"Málaga ya perdió la oportunidad de acoger una sede potentísima en Tabacalera de la U-Tad, universidad muy ligada al videojuego a niveles de grandes productoras, con una oferta en la que se ponía en contacto tanto el diseño y la programación como la comercialización y las fases más empresariales. Perdimos aquella oportunidad y no podemos dejar escapar nuevos trenes. Eso sí, canon y becas para los malagueños", ha concluido.

GRUPOS DE IZQUIERDAS

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado que el alcalde "pretende regalar 40.000 metros de suelo público a la UCAM, unos terrenos que deben destinarse a equipamientos educativos en una zona con una gran demanda de plazas escolares y de instituto".

"Nos oponemos por completo a esta cesión y le recordamos que si esta universidad quiere instalarse lo que debe hacer es comprar el suelo y no que se lo regalen", ha dicho. Por último, Pérez ha afirmado que Málaga ya cuenta con una universidad "puntera y referente" a nivel andaluz y nacional.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha reiterado que "nos parece muy bien que venga y que se instalen quien quiera, se le puede echar una mano si puede tener un interés para la ciudad, pero entendemos que las cesiones de este tipo y con la posibilidad de que el coste sea mínimo casi gratuito la verdad es que no nos parece correcto", ha dicho.

Además, ha agregado que "no vemos suficientemente justificado el interés general", precisando que "no hay una necesidad imperiosa puede ser algo beneficioso pero no es actualmente necesario ni hay un interés general demostrado".

De igual modo, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha mostrado el rechazo a "los planes" del alcalde para ceder a la Universidad Católica de Murcia 40.000 metros cuadrados de suelo municipal.

"Las cesiones gratuitas de suelo público a la UCAM, por parte de gobiernos del PP en Murcia, Cartagena y Sant Joan (Alicante) han sido muy polémicas", han señalado desde Málaga para la Gente, volviendo a rechazar que el Ayuntamiento "ceda unos de los terrenos públicos de gran valor, que deben destinarse a infraestructuras y equipamientos públicos y no para un negocio privado de venta de títulos universitarios", ha concluido.