Bendodo: El PP aspira a gobernar en solitario, pero Vox ha demostrado que se "puede gobernar con ellos"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'. A 23 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, cabeza de lista por Málaga al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha manifestado este viernes que su partido aspira a un gobierno en solitario en España, pero Vox ha demostrado ya que se "puede gobernar con ellos" en las comunidades autónomas en las que hay pactos entre ambas formaciones, como es el caso de Andalucía.

Así se ha pronunciado Bendodo durante su intervención en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en Málaga. Ha señalado que, al igual que ya ha expresado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hay "conversaciones con Vox para estar a la altura de las mayorías parlamentarias necesarias tanto en el Congreso como en el Senado, y si hay acuerdo, se anunciará".

Ha manifestado que en cuatro comunidades autónomas hay acuerdos de gobierno entre PP y Vox "y funcionan". "Cualquier partido aspira a gobernar en solitario y en eso es en lo que vamos a trabajar y lo que vamos a intentar" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha señalado.

No obstante, Elías Bendodo ha querido dejar claro que hay "una buena relación con Vox, que es un partido democrático y que ha demostrado que se puede gobernar con ellos" como se está haciendo en cuatro comunidades autónomas.

Bendodo ha insistido en que España se "juega mucho" en las elecciones del 29 de noviembre, las más "importantes de la historia de nuestra democracia". "No está en juego que gane el PP o el PSOE, sino que está en juego nuestro modelo de éxito de los últimos 40 años", ha indicado Bendodo.

Sobre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha señalado que "es capaz de todo con tal de mantenerse sentado en el sillón de la Moncloa". "Correr el riesgo de que vuelva a ser presidente del Gobierno le meterá mano a nuestro modelo de convivencia y todo saltará por los aires", según ha señalado.

"Pedimos una oportunidad, merece la pena que pidamos esta oportunidad al conjunto de los españoles", ha expresado Bendodo, quien ha añadido que Feijóo tiene a su alrededor a un grupo de personas con "experiencia de gestión", que no solo hablan, sino que han demostrado que han gestionado fondos públicos durante muchos años.

"El PP tiene los equipos, los proyectos, la ilusión, las ganas y las personas para liderar este nuevo tiempo en España", según ha recalcado Bendodo, quien ha añadido que igual que el cambio llegó a Andalucía en 2018 "y le ha ido bien, queremos que el cambio llegue también a España y seguro que le irá bien".