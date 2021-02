Bendodo critica que Gobierno destina "cero euros" a ayudas directas a hostelería y comercio y pide que "meta el hombro"

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha criticado que hasta ahora el Ejecutivo central ha destinado "cero euros" para ayudas directas al sector de la hostelería y comercio y ha vuelto a reclamar al Gobierno que "meta el hombro" incidiendo en seguir "sumando esfuerzos y que no solo sean las comunidades autónomas las que ayuden".

Así, ha advertido de que "no podemos permitirnos que para el verano o no haya una vacunación masiva o no haya ayudas directas; una de las dos cosas". "Porque este verano, desde el punto de vista económico, nuestras empresas no lo pueden soportar si no es un verano normal", ha dicho, apuntando que "ojalá se den las dos circunstancias" para que la actividad económica y el empleo se vean lo menos afectadas posibles.

Bendodo, que ha visitado las obras del metro en Málaga capital, ha recordado este viernes que la Junta trabaja con empresarios y sindicatos en seguir apostando por las ayudas a los sectores afectados por la crisis del COVID, destacando que Andalucía ya aprobó un plan de ayudas a pymes y autónomos hace unos meses, movilizando hasta 667 millones de euros entre préstamos, avales y ayudas directas.

Al respecto, ha señalado que se trabaja en un segundo plan, "un segundo impulso de apoyo directo a la economía, empresarios de todos los sectores". De igual modo, se ha referido, en concreto, al sector turístico, que es el 13 por ciento del PIB de la comunidad y que está siendo "gravemente afectado" y que será uno de los principales beneficiarios del plan.

"Esperamos, cuando antes, pactar este plan con empresarios y sindicatos", ha apostillado Bendodo, que se ha mostrado dispuesto a "agilizar" esta negociación.

También ha destacado la gestión del Gobierno andaluz, aunque, no obstante, el consejero ha incidido en que "no podemos solos", insistiendo en que el Gobierno central tienen que "meter el hombro, como está haciendo Andalucía y muchas comunidades".

Por ello, desde la Junta han vuelto a pedir que "en estos meses tan complicados" baje el IVA al sector turístico y hostelero temporalmente mientras dura estos cierres; y también que "copie" lo que hacen otros socios de la UE.

"¿Cuántos bares, comercios, restaurantes, tienen que cerrar en nuestro país para que el Gobierno de España se los tome en serio y meta el hombro como hace la Junta en ayudas directas al sector de la hostelería y del comercio?", se ha preguntado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Es más, Bendodo ha incidido en que lo que se pide al Gobierno "no es un esfuerzo que no hayan hecho otros países de la UE". Así, ha puesto como ejemplo que Holanda ha destinado a este sector 15.000 millones de euros; Alemania 10.000 millones de euros; Francia 6.000 millones; Italia 5.400 millones; Rumanía 2.000 millones de euros y España "cero".

"Aquí el esfuerzo lo estamos haciendo a pulmón las comunidades autónomas y tenemos el alcance que tenemos, el poder económico lo tiene el Gobierno", ha abundado.

Así, ha vuelto a pedir que "sigamos sumando esfuerzos, que no solo sean las comunidades autónomas las que ayuden a este sector", ha concluido.