Bendodo critica el plan de ahorro energético de Sánchez: "Un país serio toma medidas de calado, no estas frivolidades"

El dirigente del PP nacional considera que es "una provocación a las familias que tan mal lo están pasando"

MÁLAGA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado este martes el real-decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno de España y ha lamentado la "frivolidad" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "Un país serio toma medidas de calado no estas frivolidades. Es una provocación para las familias que tan mal lo están pasando".

Así, en Málaga, donde se ha reunido con alcaldes y portavoces municipales, ha sostenido que un plan energético "de un Estado serio, de un país serio, no puede limitarse a decirle a la gente que suba el aire acondicionado, que baje la calefacción, que apaguen los escaparates y que se quiten las corbatas".

Ha pedido a Sánchez que mire a otros países del entorno, como Francia, Inglaterra o Alemania, que están haciendo "todo lo contrario de lo que estamos haciendo en España". Para Bendodo, con esta "frivolidad" el presidente del Gobierno ha conseguido "lo imposible: hacer bueno a Zapatero. El socialismo degeneró en zapaterismo y este lo ha hecho en sanchismo, y cada vez peor".

Esa "frivolidad", ha añadido, se ha visto también en el "bochorno de la campaña de Igualdad", que ha calificado como "otra chapuza". "La igualdad no es ponerle o quitarle pelo en la axila a una mujer en un cartel plagiado, la igualdad no es borrar la prótesis de una pierna de una modelo; es una auténtica chapuza", ha lamentado.

Cuestionado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que la región no apagará la luz de edificios públicos ni de escaparates y que haya pedido al Gobierno que hable con las administraciones sobre este plan, Bendodo ha señalado que entienden "la desesperación y reacción de cualquier líder autonómico o local ante los bandazos que da el Gobierno" de España.

En este punto, ha incidido en que lo que en un principio iban a ser "recomendaciones, ahora nos los imponen por decreto; así no se puede gobernar, a golpe de decreto y sin ningún tipo de diálogo". Por tanto, Bendodo entiende la postura y ha añadido que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas "los que deben decidir si aplican o no la medida y tanto Ayuso como el resto de presidentes de comunidades autónomas tienen libertad para decidir si la aplican o no; pero sí entendemos la desesperación".

El número 3 del PP ha admitido que "llama la atención que el Gobierno siga apretando el cinturón a los ciudadanos pero no se ajuste el suyo", al tiempo que ha dicho que en el Consejo de Ministros "siguen siendo dos equipos de fútbol en un permanente derbi: los del PSOE contra los de Podemos, con un gobierno que va a deriva".

"Hace falta un plan serio, consensuado, hablado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y no un refrito; la reacción de la presidenta Ayuso o de cualquier otro presidente la entendemos por un nuevo bandazo", ha sentenciado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En su intervención, Bendodo ha vuelto a referirse a la financiación autonómica y a que es "muy urgente" que el Gobierno de España "deje de mirar hacia otro lado y de una vez por todas se siente con las comunidades autónomas, sea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o en la Conferencia de Presidentes, da igual, para abordar la financiación autonómica" y el compromiso de que cuando se sienten al respecto también se trate la financiación local.

Con el modelo de financiación autonómica en vigor, "absolutamente injusto y dañino", el Gobierno "deja de enviar cuatro millones de euros al día a Andalucía", igual que ocurre con otras comunidades autónomas, ha dicho el dirigente 'popular', quien ha recordado que tras la reunión del presidente andaluz, Juanma Moreno, con Pedro Sánchez la pasada semana este "hizo de nuevo oídos sordos".

"No negocia, no aporta fondos de compensación transitoria y no tiene intención de convocar reunión alguna. Sánchez sigue a lo suyo", ha afeado Bendodo, quien ha reiterado que el PP de Alberto Núñez Feijóo "no es la oposición, sino la clara alternativa a un Gobierno que provoca un daño letal a los ciudadanos".

Se ha referido también a los cinco pactos de Estado ofrecidos por Feijóo a Sánchez y cuya respuesta "han sido cinco portazos"; un presidente del Gobierno de España que, ha remarcado, "ata su futuro a los separatistas catalanes, a los herederos de ETA y también a Podemos".

"No es capaz de salir de ese círculo vicioso en el que solo está preocupado por aguantar y no por gestionar", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que Pedro Sánchez "está tan alejado de la realidad que se ha tenido que ir a pasear a Bosnia porque aquí lo abuchean por la calle": "Cuando esto ocurre es síntoma de que ha empezado el camino de irse".

Y es que, ha reiterado Elías Bendodo, "un presidente no puede gobernar el país si el 50% del tiempo lo dedica a aguantar en el sillón y el otro 50% a gestionar la oposición interna de su gobierno con ministros de Podemos". Una "soberbia que le impide tender la mano a otros y que no merece el país", más aún, ha incidido, en un momento con una inflación del 10,8%, "el dato más alto desde 1984, que se dice pronto; con familias que lo están pasando mal". "No puede existir ni un gramo de frivolidad, pero Sánchez está entregado a ella", ha concluido el dirigente nacional del PP.

ENTIDADES LOCALES

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación, Política Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha censurado que el Ejecutivo haya "abandonado" a las entidades locales desde la pandemia y señala que los ayuntamientos necesitan "sí o sí" un fondo de reconstrucción social, de 4.000 millones de euros para hacer frente a los gastos ocasionados por la crisis sanitaria, una exigencia que el Grupo Popular ya planteó, ha recordado.

A su juicio, Sánchez "no puede atosigar con impuestos a los vecinos, porque ya son 24 los que el Ejecutivo ha trasladado a los ciudadanos; con el de la banca sería el 25, con el de las energéticas el 26 y con el de los residuos a partir de enero sería el 27". "No se puede poner primero el carro y luego los bueyes", ha criticado.

Rollán ha recordado lo que ha supuesto la sentencia sobre las plusvalías para los ayuntamientos, así como la pandemia, los costes energéticos para las administraciones locales, o la situación de los medios de transporte urbanos, insistiendo al Gobierno de PSOE y Podemos de la necesidad de medidas para ayudar a los municipios.