Bendodo critica que la relación de Sánchez con los ayuntamientos es "de absoluto desprecio": "No gobierna, resiste"

MIJAS (MÁLAGA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este viernes que la relación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los ayuntamientos es de "absoluto desprecio". Además, ha insistido en que es un Ejecutivo "que no gobierna, resiste".

Así lo ha señalado Bendodo en Mijas (Málaga), junto con la presidenta provincial, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata, durante la inauguración del Consejo de Alcaldes del PP malagueño.

Durante su intervención se ha referido a "lo que hace el Gobierno de España o lo que deja de hacer el Gobierno de España con los ayuntamientos de nuestro país": "Un Gobierno tiene dos opciones, o ser municipalista o ser independentista", ya que "las dos cosas no caben". A su juicio, "este Gobierno es independentista y, evidentemente, no es nada municipalista".

Ha advertido de que la relación de Sánchez con los todos los ayuntamientos es "de absoluto desprecio". "No solo a los del PP, a todos los ayuntamientos de España", ha dicho, ya que "el PSOE perdió las elecciones autonómicas de hace un año y su fuerza municipal se ha derrumbado".

En este punto, ha señalado que los próximos meses el PP "presentará su nuevo modelo de modernización y adaptación de las diputaciones a los tiempos actuales, donde sea una herramienta más útil, aún si cabe". Así, ha recordado que el PP gobierna en 3.365 ayuntamientos de España y en 23 diputaciones.

"El poder municipal en España tiene color azul y es del Partido Popular", ha subrayado, por lo que ha dicho que frente a eso Sánchez lo que hace es "despreciar" a los consistorios. Como ejemplo, Bendodo ha dicho que el "desprecio" se cuantifica en euros.

Así, ha añadido que "el Gobierno de Sánchez le debe a los ayuntamientos de España 3.000 millones de euros" y "no hay intención de devolverlo" en concepto de plusvalía y déficit del transporte urbano; además, ha dicho, que "ese desprecio también se materializa en 1.200 millones de euros de impacto que supone la congelación de las entregas a cuenta. 1.200 millones más los 3.000 son 4.200 millones".

"El estrangulamiento que supone a los ayuntamientos con déficit cero mientras el Gobierno se reserva para sí mismo en torno al 3%", ha señalado, apuntado que el Ejecutivo hace la ley y "me permito a mí mismo un déficit del 3%, pero tú, cero". "Eso es cara dura", ha afeado.

También ha aludido a "las reiteradas promesas incumplidas" con la gratuidad del transporte para los jóvenes y los parados que "Sánchez anunció en su investidura y de eso no hemos sabido nada" y también "las reuniones para todas estas cuestiones que prometen una y otra vez y que no se celebran" como la Comisión Nacional de Administración Local o la del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Al respecto, ha agregado que el PP a nivel nacional "estamos, y el presidente Feijóo lidera esta cuestión, a favor de que se produzca una mejora, un cambio, un acuerdo para que haya un nuevo modelo de financiación autonómica".

Eso sí, desde el PP exigen "que al mismo tiempo que se negocia y se aborda la reforma del modelo de financiación autonómica, tiene que abordarse también el modelo de financiación municipal de los ayuntamientos". "Si hay reforma de la financiación autonómica, tiene que haber reforma de la financiación local", y es en lo que trabaja el PP, ha recordado.

"Lo peor es que ahora, después de este desprecio y de usar a los ayuntamientos como un permanente cajero automático, el Gobierno de España anuncia el pago de la PIE", ha continuado, señalando que "es el dinero que os corresponde a los ayuntamientos y el PSOE lo vende como si fuera un regalo adelantado de Navidad".

Ha insistido en que es un gobierno "que no gobierna, sino que resiste". "No está dedicado en gobernar, no puede, no tiene mayorías, no tiene apoyos, está acogotado por el independentismo, por tanto sólo puede resistir".

"Este país lo gobiernan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones", ha reiterado, lamentado que "el gobierno sólo resiste, no gobierna y sobre todo cuando tenemos un gobierno intervenido por la corrupción", ha concluido.