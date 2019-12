Bendodo afea a Sánchez que los encuentros con líderes autonómicos son "una excusa más" para pactar con independentistas

Actualizado 14/12/2019 14:57:42 CET

MÁLAGA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado que las llamadas y encuentros que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiere hacer con los líderes de las comunidades autónomas son "una excusa más para su plan a ninguna parte, que es gobernar y crear un gobierno social-comunista apuntalado por Podemos, con los independentistas catalanes y con los herederos de Batasuna".

"Es para echarse a temblar", ha advertido Bendodo en una rueda de prensa en Málaga, tras una reunión con alcaldes y concejales del PP de Urbanismo de la provincia que ha presidido junto a la dirigente del PP andaluz Marifran Carazo.

Bendodo ha indicado que la situación de Sánchez contrasta con la andaluza, donde se manda "un mensaje de estabilidad" con la aprobación del Presupuesto de 2020, gracias a "un Gobierno estable sustentado por PP y Cs que trabaja en una única dirección, como un solo equipo".

"Lanzamos en Andalucía ese mensaje de estabilidad, de que Andalucía ahora, gracias a la apuesta de este Gobierno, es la mejor tierra en España para invertir, porque bajamos impuestos, reducimos trabas burocráticas y hay estabilidad política y económica", ha asegurado.

Por el contrario, ha apuntado que en España hay "un presidente del Gobierno que para justificar una reunión con el presidente independentista Torra de Cataluña, o con los ex batasunos del País Vasco, va a llamar a los presidentes autonómicos para decir: como os he llamado a vosotros me tengo que reunir con los demás", por lo que ha avisado que "los españoles no somos tontos".

"Desde el PP-A y el Gobierno en Andalucía vamos a estar en frente, vamos a hacer de dique de contención a esos previsibles disparates que pueda hacer ese nuevo gobierno y en Andalucía no vamos a permitir atropellos sino reclamar lo que es justo para los andaluces porque esas cantidades económicas que reclamamos para Andalucía son las que necesitamos para mejorar la educación, la sanidad y la dependencia", ha asegurado.

En esta línea, ha resaltado la importancia de la aprobación del "segundo presupuesto no socialista" de la Junta de Andalucía, por lo que en 2020 la región va a ser "la primera Comunidad Autónoma de España que tenga el presupuesto aprobado".

"Eso supone dar un mensaje de estabilidad, de certidumbre a los mercados, de confianza a la economía", ha incidido, al tiempo que ha subrayado que las cuentas suponen "una bajada de impuestos importante, tal como fue la del 19, que también bajamos los impuestos, eliminamos trabas burocráticas, apostamos por las empresas y los autónomos", por lo que ha remarcado que "este Gobierno claramente apuesta por la creación de empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma".

Al respecto, ha explicado que el presupuesto "supera los 35.000 millones de euros para toda Andalucía y centra sus grandes esfuerzos donde el socialismo nos dejó más débiles a todos los andaluces, que es la sanidad pública, la educación y la dependencia y asuntos sociales".

"Por tanto, ahí en esas tres banderas del socialismo, que eran la salud, la dependencia y la educación, son los tres grandes fraudes", ha añadido, a lo que ha precisado que "con conocimiento de causa, tres meses después, han sido las tres peores cuestiones que ha tratado el socialismo en nuestra tierra en los últimos años".

Así, ha detallado que gracias a que el Gobierno andaluz ha recaudado más debido a la bajada de impuestos, se puede invertir más en sanidad, por ejemplo.

"Nunca el presupuesto de la Consejería de Salud había superado los 11.000 millones de euros. Nunca se había hecho una apuesta tan importante para contratar nuevos profesores, que es la mayor oferta de empleo público para profesores en los últimos años. En dependencia nunca se ha invertido tanto porque nos hemos encontrado una lista de espera de 34.000 solicitudes", ha destacado.