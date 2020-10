Bendodo dice que el Gobierno de España es "el menos patriótico de la historia" e instalado "en el revanchismo" político

Asegura que sanidad y educación han sido "los dos grandes fraudes del socialismo en Andalucía": "No hay comunidad donde funcionara peor"

MÁLAGA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, ha afirmado este lunes que para luchar contra la pandemia, "ahora más que nunca, ser patriota tiene sentido" asegurando, además, que esta pandemia "requiere soluciones colectivas, de medidas que no entienden de fronteras y sí de mucha colaboración institucional", lamentado que el Ejecutivo central es "el menos patriótico de la historia de España" lo que supone "un problema en estos tiempos tan complicados como vivimos" y, además, "instalado en el revanchismo político".

Bendodo, que ha participado en Málaga en el acto del PP con motivo del Día de la Hispanidad, ha afirmado que "hoy hacemos un acto de reivindicación, de orgullo, de que todos los españoles somos iguales ante la ley y lo reivindicamos con este acto que venimos celebrando año tras año", ha sostenido.

Ha lamentado, no obstante, que "tenemos la mala suerte que en uno de los peores momentos de España nos ha tocado el Gobierno menos patriótico de la historia" del país, el Gobierno "menos español de la historia de España", criticando que el Ejecutivo "se dedica a atacar la unidad de todos los españoles, a intentar tratar a los españoles de forma distinta con independencia del territorio en el que vivan". Para el también presidente del PP de Málaga, es un Ejecutivo que "tiene las prioridades cambiadas".

Bendodo ha incidido, de igual modo, que este año, la celebración del 12 de octubre "cobra más importancia ante estas circunstancias adversas como las que estamos viviendo", al tiempo que ha señalado que "a grandes males, grandes soluciones y la pandemia a la que nos estamos enfrentando requiere soluciones colectivas, de medidas que no entienden de fronteras y sí de mucha colaboración institucional".

Al respecto, ha lamentado que es precisamente donde "está fallando" el Ejecutivo central. "El Gobierno de España es el menos patriótico de la historia del nuestro país" y eso, a juicio de Bendodo, "supone un problema en estos tiempos tan complicados como vivimos".

Ha defendido que la bandera, el himno, la Constitución y la monarquía parlamentaria "son cuestiones que nos representan a todos y que nunca han estado en cuestión por parte de un gobierno y éste, permanentemente, lo pone en cuestión, uno mirando para otro lado y el otro alentando esas cuestiones".

"No solo tenemos al Gobierno menos patriótico de nuestra historia, sino, lo que es peor, tenemos un Gobierno que no tiene ningún tipo de sentido de Estado, que no entiende que su obligación es gobernar para todos, no para unos cuantos; que no entienden que todos los españoles somos iguales ante la ley con independencia de donde vivamos".

"REVANCHISMO POLÍTICO"

"A día de hoy tenemos un Gobierno en la Moncloa instalado en el revanchismo político, como hemos visto estos días con lo que ha pasado en Madrid", ha criticado, lanzando un mensaje de "ánimo y apoyo" a "nuestro pueblo hermano de Madrid" y un abrazo a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "está haciendo lo correcto, que es defender a los madrileños por encima de cualquier cosa".

Para Bendodo, "ser patriótico hoy en día no es cuestión de ideología. Hoy más que nunca las ideologías hay que apartarlas y ser pragmático porque estamos luchando contra una pandemia", ha asegurado, agregando que eso es lo que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, no lo que hace el Ejecutivo central, que "trata a los españoles, unos de primera y otros de segunda".

"A estas alturas es más que cuestionable la capacidad del Gobierno de central de tomar decisiones basándose exclusivamente en criterios sanitarios", ha dicho, ya que ha recordado que "las mascarillas decían que no valían; decían que había un comité de expertos, y no existía...". Frente a ello, ha dicho, en Andalucía "sí hay un comité de expertos, con nombres y apellidos, donde son ellos quienes toman las decisiones sanitarias".

De igual modo, ha criticado "el maltrato" a Andalucía y a la provincia de Málaga durante la desescalada por parte del Gobierno: "Málaga fue una de las grandes agraviadas porque nos dejaron en una fase anterior", garantizando que para la Junta en relación con la pandemia el único criterio es el sanitario.

"En la lucha contra el COVID-19 no hay tiempo para la política ni la ideología, el virus no tiene ideología por lo tanto tenemos que luchar todos unidos contra él", ha defendido, valorando la gestión del Gobierno andaluz, que "prioriza la sanidad por encima de todo".

Al respecto, ha recordado los 117 millones de euros de inversión de fondos COVID para mejorar las infraestructuras sanitarias, 672 actuaciones en el conjunto andaluz.

LA SANIDAD Y EDUCACIÓN: "LOS DOS GRANDES FRAUDES" DEL PSOE ANDALUZ

"Aquí durante muchos el PSOE decía que sus banderas era la sanidad y la educación, y yo os puedo decir hoy, casi dos años después, que nos hemos dado cuenta de que esas presuntas banderas del socialismo son, han sido, los dos grandes fraudes del socialismo en Andalucía", ha advertido.

Así, ha asegurado que "no hay comunidad autónoma donde funcionara peor la sanidad y no hay comunidad autónoma donde funcionara peor la educación que en Andalucía con los últimos gobierno socialistas y ahí es donde estamos priorizando nosotros estas actuaciones", ha asegurado.

En este punto, ha recordado que cuando vienen "tiempos complicados" la administración tiene que "meter el hombro, impulsar la obra pública, crear empleo" aludiendo al Plan Andalucía en Marcha. Así, ha señalado la prioridad de la crisis sanitaria pero "no podemos permitir que esa crisis sanitaria se convierta en económica y posteriormente en social".

"Hay que tener la prioridad puesta en la crisis sanitaria sin olvidar la economía, el empleo y las personas", lo que, según el también consejero de la Presidencia, "se consigue desde la unidad, no desde la división ni desde la confrontación".

Por último, ha incidido en que "algunos piensan que en la división ganan votos, y eso es un gran error. España ha dado un gran mensaje internacional cuando ha sido fuerte y hemos dado mensaje de unidad entre todos, y eso es lo que reivindicamos desde el PP de Málaga". "La unidad es la fuerza de nuestro país y eso es lo que no está consiguiendo el Gobierno de la nación", ha concluido.