Bendodo dice que si el Gobierno no actúa sobre toque de queda y confinamiento deje a las CCAA: "Ya estamos desesperados"

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado que el Ejecutivo central "es como el perro del hortelano, ni toma decisiones ni deja que las tomemos nosotros" respecto al toque de queda y el confinamiento por el COVID. "Ya estamos desesperados. Si el Gobierno no quiere actuar, que nos deje a las comunidades autónomas", ha manifestado.

En declaraciones en Estepona (Málaga), donde ha visitado las obras de mejora de los accesos al puerto, Bendodo se ha referido a la petición del Ejecutivo andaluz de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, algo que "parece que el Gobierno de España lo va pensar, estudiar y puede que acceda"; así como poder decretar confinamiento en determinadas poblaciones con mayor incidencia.

Así, ha insistido en que el Gobierno andaluz pide "que nos den las herramientas para tomar decisiones tanto en el toque de queda como en el confinamiento, lo que nos va a permitir poder actuar contra la pandemia de forma más eficaz, porque en Andalucía sabemos cómo hacerlo y porque siempre nos ha dado resultado".

"No entendemos por qué el Gobierno no toma decisiones, en una situación tan complicada no se puede mirar para otro lado", ha incidido el consejero, quien ha apuntado que si el Ejecutivo central no quiere tomar decisiones "que no lo haga, pero que nos dejen tomarlas a las comunidades autónomas".

Bendodo ha señalado que las comunidades "tienen su capacidad para marcar sus normas", pero ha aludido a Alemania, donde "el Gobierno, por muchos 'landers' que haya, ha dicho que las normas son para toda Alemania igual". Así, ha dicho que "no tiene sentido que se afronte la tercera ola de 17 formas distintas o la campaña de vacunación tenga 17 formas diferentes".

El consejero ha asegurado que esta tercera ola es "agresiva" y "nos preocupa muchísimo por la verticalidad de la curva, que hace que no se pueda comparar con la primera ni con la segunda", aunque ha destacado que "la única parte buena" es que "parece que es menos letal". Ha dicho que las 2.219 personas hospitalizadas es "una cifra alta", al igual que las 349 que constan ingresadas en UCI este domingo.

No obstante, ha señalado que dichas cifras están "lejos del pico de la pandemia" que se alcanzó en Andalucía en la segunda ola el 7 de noviembre con 3.478 andaluces ingresados en los hospitales y el 17 de dicho mes con 528 personas en las UCI. "Estamos lejos aún de esos datos pero el ritmo de contagio e ingresos no había sido tan rápido en la primera y segunda ola como lo están siendo en esta", ha subrayado.

Esta situación de crecimiento de contagios ha llevado a la Junta de Andalucía "a tomar decisiones drásticas como las del viernes pasado para seguir limitando la movilidad e intentar compaginarla con la actividad económica", ha señalado Bendodo, quien ha incidido en que "se trata de salvar vidas", pero también "de salvar la economía lo máximo posible".

Según ha dicho, "hemos intentado hacer cirugía de precisión a la hora de la limitación de la movilidad y cierres para que evidentemente se pueda convivir con la actividad"; apuntando que "mientras otras comunidades han decretado el cierre total, nosotros no, hemos intentado actuar con moderación pero con decisión".

Asimismo, ha anunciado que la semana próxima se actualizarán los datos de incidencia en los municipios para saber cuáles presentan más de 500 o 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y que puedan adaptarse a las medidas adoptadas en cada caso.

Bendodo ha incidido en que "se trata de tres cuestiones: Luchar contra la tercera ola, que esta afecte lo menos posible a la economía, y todo lo que se pueda salvar de actividad económica lo vamos a hacer; y la campaña de vacunación", insistiendo en pedir "muchas más vacunas porque tenemos capacidad para ponerlas" y mostrándose convencido de que "los próximos meses de primavera y verano alcanzaremos la inmunidad de rebaño y empezaremos a ver la luz".

Ha recordado el Plan de Vacunación 24/7 y ha dicho que "el objetivo es que todas las vacunas que recibamos cada lunes, el viernes tienen que estar puestas, ponemos el 80 por ciento y reservamos el 20 por ciento por si se dan circunstancias excepcionales", apuntando que este domingo "hemos empezado a poner las segundas dosis en residencias de mayores".

Ha defendido esa reserva del 20 por ciento por si hay problema, como la reducción de Pfizer en toda Europa que hará que lleguen este lunes unas 50.000 vacunas en vez de 70.000; algo que "nos hubiera creado un problema si no hubiéramos tenido esa reserva que algunos socialistas en Andalucía están criticando pero lo están aplicando en comunidades auto gobernadas por el PSOE", ha indicado.

El consejero de Presidencia ha afirmado que Andalucía ha recibido hasta ahora 209.520 dosis "y se han puesto 149.306, hemos puestos casi el 80 por ciento y hemos reservado". "Vacuna que llega, vacuna que se pone en la misma semana, vamos a velocidad de crucero y somos de las comunidades que más vacunas ponen en España y la que a mayor ritmo vacuna", ha concluido.