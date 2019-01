Bendodo (PP-A): La legislatura "va a ser fructífera" y nace con "vocación de ser agotada"

Actualizado 11/01/2019 12:08:27 CET

Sobre manifestaciones de colectivos feministas dice que "todos tienen derecho a opinar y quejarse pero hay que saber el motivo real"

"No hay que tener prisa, el Gobierno del cambio está a punto de llegar y va a realizar un cambio tranquilo, sosegado y que nadie se preocupe, no va a entrar como elefante en cacharrería". Así lo ha manifestado el portavoz del PP andaluz y presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, quien ha resaltado que la legislatura nace "con la vocación de ser agotada".

En rueda de prensa en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, ha tranquilizado a la ciudadanía: "Vamos a hacer las cosas bien". Además, ha resaltado que PP y Ciudadanos están dando pasos "correctos" para ello, haciendo hincapié en que esta legislatura que se inicia "va a ser fructífera".

"Nuestro acuerdo es sólido con medidas para cuatro años y la vocación es agotar la legislatura, que nadie tenga ninguna duda", ha enfatizado a los periodistas, reiterando que el nuevo Gobierno andaluz propiciará un cambio "tranquilo": "No vamos a entrar como elefante en cacharrería".

El dirigente malagueño del PP, pieza clave en la negociación que se está llevando a cabo con Ciudadanos, ha manifestado que "el cambio tranquilo que está a punto de producirse tiene que producirse en todos". "Hay que ir paso a paso y subir escalón a escalón", ha sostenido.

Tras la constitución de la Mesa del Parlamento, ha relatado Bendodo, se acordó un Gobierno programático entre el PP y Ciudadanos para sumar 47 escaños, algo que se materializó, ha recordado, en un documento con 90 medidas para cumplir en esta legislatura y con 21 medidas para los primeros 100 días de gobierno.

A ello se sumó, ha continuado, un acuerdo "complementario" con Vox, "necesario para sumar los escaños y que pueda tener el PP la Presidencia de la Junta". En este sentido, tras la ronda de contactos de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, los próximos martes y miércoles tendrá lugar el debate de investidura "y si no hay ninguna sorpresa, que no tiene por qué haberla porque se ha manifestado así, Juanma Moreno será el próximo presidente de Andalucía".

LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO AÚN NO ESTÁ CERRADA

Bendodo ha hecho hincapié en que hasta ese momento no se hablará de estructura de gobierno: "Otra cosa es que estemos trabajando PP y Ciudadanos en un gobierno del cambio que recoja los anhelos y expectativas de los andaluces; en eso estamos". Las personas que ostentarán los diferentes cargos, ha recalcado, "son lo último y eso lo hará el presidente una vez sea investido".

En la fase actual, ha reiterado, se está negociando la estructura de gobierno, "que ni mucho menos está cerrada"; de hecho, según Bendodo, "no tiene por qué estar cerrada antes de la investidura", incluso puede acordarse "cinco minutos antes de que el presidente la anuncie pero espero que pueda ser antes". No obstante, ha reiterado que "no hay prisa".

El siguiente paso sería configurar el gobierno y poner nombre a las consejerías: "Estamos lejos de eso, yo entiendo las prisas y la rumorología pero es solo eso y me quedo ahí". En este punto, sobre las quinielas y la posibilidad de que sea el futuro consejero de Presidencia, Bendodo ha insistido en que "no hay absolutamente nada".

"No toca ahora, estamos articulando el gobierno y las personas serán después. Lo que toca es un buen gobierno del cambio que articule las políticas que demandan los andaluces", ha apuntado.

FEMINISTAS

Cuestionado por las manifestaciones y concentraciones convocadas para el próximo martes por colectivos de mujeres y feministas bajo el lema '¡Nuestros derechos no se negocian! ¡Ni un paso atrás en igualdad!', Bendodo ha indicado que "todo el mundo está en su derecho de manifestar, opinar o quejarse de lo que considere pero hay que saber el motivo real".

En este punto, ha señalado que los andaluces "han hablado claro y alto" en las elecciones del pasado 2 de diciembre, añadiendo que "la gente no se equivoca cuando vota; nos podemos equivocar los políticos pero la gente ha pedido cambio con una amplia mayoría, 59 escaños hablan de cambio y eso es lo que vamos a propiciar a partir de la semana que viene".

CONSEJERÍA DE TURISMO

Por otro lado, sobre las peticiones para que Turismo cuente con una consejería única sin otras carteras, dado su peso en la comunidad andaluza, Bendodo ha recalcado que lo importante "son las políticas, las estrategias y la partida presupuestaria que se asigne, independientemente de que se sume a una consejería u otra".

"Que una consejería vaya sola o no no es lo importante sino la prioridad y para Juanma Moreno y Juan Marín, vaya sola o acompañada, será una prioridad en el próximo gobierno porque parte importante del PIB de Andalucía lo genera la industria turística", ha defendido.

En este sentido, ha tranquilizado a la industria turística asegurando que esta consejería "seguirá siendo una de las piezas fundamentales del gobierno de cambio". "Una tierra que recibe millones de turistas tiene muchas cosas que mejorar en estrategia turística", ha finalizado.