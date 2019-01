PP-A garantiza que no hay "medidas ocultas" en su pacto de investidura con Vox, que "encaja al 90%" en el acuerdo con Cs

Publicado 10/01/2019 10:04:43 CET

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha garantizado este jueves que no existen "medidas ocultas" en el acuerdo de investidura suscrito por su partido con Vox, que "encaja casi al 90 por ciento" con su pacto de gobierno con Ciudadanos (Cs), y ha rechazado las "interpretaciones interesadas" desde el PSOE-A "para sacar de donde no hay porque tienen que seguir yendo a la guerra y a hacer daño para no perder el poder y los chiringuitos que tienen montados desde hace 40 años".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, López ha asegurado que el PP-A afronta el liderazgo del cambio político en Andalucía "con ganas, ilusión y fuerza, poniendo Andalucía y sus necesidades por delante y gobernando para todos, para quien nos votó y para quien no nos votó, actuando con la altura de miras que siempre PP ha tenido".

En su opinión, en las últimas semanas "el PP ha ocupado el centro de la negociación y ha demostrado que es capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento, que es lo que queremos hacer en la legislatura", lo que se ha traducido en un "acuerdo de gobierno" con Cs y un "acuerdo de investidura" con Vox fruto de "hablar de lo que nos acerca y dejar al margen aquellas cosas que nos distancian y sobre las que no tenemos la misma opinión y percepción".

Preguntada por las dificultades para aplicar el acuerdo de investidura entre PP y Vox dado que Cs asegura no sentirse vinculado, la 'número dos' del PP-A ha señalado que el documento firmado con la formación que lidera Santiago Abascal "encaja casi al 90 por ciento" con el suscrito con Cs y para el resto de medidas "Vox, como cualquier otras fuerza política, llevará a la Cámara las iniciativas que considere oportunas y saldrán adelante o no dentro del funcionamiento normal del Parlamento".

López ha invitado a "leer detenidamente" el documento del acuerdo de investidura con Vox porque "muchos socialistas están haciendo interpretaciones interesadas para sacar de donde no hay porque tienen que seguir yendo a la guerra y a hacer daño para no perder el poder y los chiringuitos que tienen montados desde hace 40 años" y ha defendido que la mayoría de las propuestas ya venían recogidas en el acuerdo de gobierno con Cs relativas a "bajada de impuestos, auditorías, sanidad de calidad, educación de calidad o rebajar la grasa política".

"No vamos a permitir al PSOE que defienda que el único que lucha por la igualdad es quien vota al PSOE, ya está bien, estas actitudes hacen muchísimo daño a la lucha por la igualdad real", ha lamentado la dirigente 'popular', que ha garantizado que no hay "medidas ocultas" en el acuerdo de investidura con Vox, que la presidenta federal del PSOE, Cristina Narbona, ha calificado como la "punta del iceberg". "La verdadera punta del iceberg son los ERE y lo que hemos sabido de la formación, del dinero que iba a los prostíbulos y la compra de cocaína, ahora cuando se levanten las alfombras probablemente esos escándalos tan grandes sean sólo la punta de iceberg", ha concluido.