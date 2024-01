El CAC Málaga presenta en La Coracha las muestra 'Keep it Cute' de Pablo Little y 'One Summer's Day' de Viola

MÁLAGA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga presenta dos nuevas exposiciones en su sala de La Coracha: 'One Summer's Day' del sevillano Viola y 'Keep it Cute' del cordobés Pablo Little, que se podrán ver hasta el próximo 7 de abril en la primera y en la segunda planta del referido espacio, respectivamente.

En 'One Summer's Day' Viola fusiona la esencia del anime, en la que basa su obra, con influencias de la animación Pop en general y de manera más concreta en la estética de Studio Ghibli. A través de retratos femeninos de semblante sereno que irradian vitalidad y ansias de aventura, despiertan la curiosidad y el viaje interior del espectador.

Así, el artista plasma la fluidez de la naturaleza y la gracia de lo fantástico en cada detalle y trasciende lo visual para adentrarse en un diálogo íntimo con el espectador.

El título de la muestra hace referencia de forma afectuosa al recuerdo de los veranos que el artista ha disfrutado en la ciudad de Málaga, que le ha brindado inspiración y ha dejado una marca imborrable en su obra.

También alude a la melodía principal de la película El viaje de Chihiro (2001), cuya banda sonora compuesta por Joe Hisaishi ha dejado huella significativa en la vida de Viola. Al igual que Chihiro, la protagonista de la película, el artista considera que esta exposición es un viaje interior que le ha llevado a afrontar cambios y desafíos.

Las obras que conforman la muestra, en su mayoría inéditas, están realizadas con diferentes técnicas como tinta, lápiz, acuarela y óleo. Viola centra su trabajo en la figura femenina, inspirado por su familia, compuesta principalmente por mujeres y en particular centrado en la figura de su madre, de quien recuerda un semblante serio y lleno de poder

Por otra parte, Pablo Little utiliza en 'Keep it Cute' una iconografía propia, única y reconocible. A través de un equilibrio entre lo adulto y lo infantil, entre la madurez y la ingenuidad muestra un universo propio, donde la inocencia se destaca a través de dibujos donde predomina el blanco y negro o esculturas de colores vivos.

La fragilidad, el amor incondicional y la superación son temas recurrentes en su trabajo y los aborda desde un punto de vista inocente y personal.

Pablo J. Rodríguez crea el seudónimo de Pablo Little como un alter ego, consecuencia de la necesidad de escapar de una sociedad en la que el ritmo estrepitoso e irritante sofoca al niño interior que lleva dentro. Con 'Keep it Cute' Little invita al espectador a adentrarse en su universo personal y encontrar una vía de escape donde redescubrir su propia inocencia.

La exposición comisariada por Fernando Francés incluye más de setenta obras realizadas en los últimos tres años y principio de este año 2024. La gran mayoría de ellas mostradas por primera vez en esta muestra. La exhibición incluye dibujo, pintura y escultura cerámica, que componen el universo creativo, lúdico y de toque naíf de Pablo Little. Con su obra, busca conectar y empatizar con el público de forma cariñosa y amable, a través de la sencillez y la contundencia de sus creaciones.