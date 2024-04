CAC Málaga presenta 'Rehearsal for joy', primera exposición individual de Theresa Chromati en un museo europeo

MÁLAGA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga acoge la exposición 'Rehearsal for Joy', la primera muestra individual de Theresa Chromati en un museo europeo, que podrá verse hasta el próximo 2 de junio y en la que la artista americana explora diversas capas de la feminidad a través de vórtices de color vibrante y textura.

La exposición contiene una nueva e íntima suite de ocho pinturas, creadas específicamente para el museo, junto con un díptico reciente. Las pinturas se presentan en una estructura ovalada de aluminio que da unidad a todo el conjunto. Una escultura de bronce, que representa una de las flores de escroto recurrentes de Chromati, completa la muestra.

Desde la pinacoteca ha señalado que el trabajo de Chromati (Baltimore, EEUU, 1992) "amplía los límites tradicionales de la pintura a través de formas fragmentadas de deseo y una figuración abstracta". Como es habitual en su obra, las pinturas están compuestas por capas transparentes, todas relacionadas entre sí mezclando diferentes medios como pintura acrílica, purpurina o escultura blanda.

Según han indicado, 'Rehearsal for Joy' parte de la idea de que "la vida es circular, acentuada con la estructura oval que soporta las obras", apuntando que "cada una de las pinturas presentadas es un momento de enfrentar la vida de frente, en el centro".

En ellas, han señalado, "las imperfecciones de la vida son tratadas con gracia y aprecio por las capas que se van construyendo con el tiempo", considerando que el conjunto de pinturas "manifiesta la figura central de Chromati, el cuerpo femenino, en diversas formas, a menudo contorsionándose, desenredándose y avanzando con el tiempo".

Han manifestado que "con estas nuevas obras, la figura central continúa alcanzando nuevas alturas, su cuerpo se retuerce para explorar nuevas realidades y pasiones, momentos de quietud, rabia y risa pueden verse en sus ojos".

Además, han añadido que la estructura ovalada de aluminio "invita a los visitantes a entrar en una jaula abierta, revelando la rica superficie de las pinturas".

Finalmente, la escultura de bronce, titulada, 'steadfast, step into me (allow silence to create the sounds you desire most)', representa una "flor escroto", considerada un elemento donde lo masculino y lo femenino coexisten por sí mismos. "Sin embargo, esto no alude realmente al género, se trata más de energía y equilibrio", han apuntado desde el CAC.

Al respecto, han asegurado que "esta orquídea especial es un símbolo del poder obtenido a través de la armonía entre la energía femenina y masculina".

Theresa Chromati asistió al Pratt Institute donde comenzó a explorar su relación fluida con la pintura y el diseño. Desde entonces, la práctica multidisciplinaria de la artista ha captado la atención crítica e institucional.

Chromati ha participado en diversas exposiciones colectivas, más recientemente en el Pérez Art Museum Miami; Baltimore Museum of Art; Leslie-Lohman Museum of Art, Nueva York, NY; Xiao Museum of Contemporary Art, Rizhao, China; A Maze Zanine, Amaze Zaning, A- Mezzaning, Meza-9, David Zwirner y Performance Space New York; la VII Bienal Internacional de Moscú para Jóvenes Artistas; y The Extreme Present coorganizado por Jeffrey Deitch y Gagosian.

Sus obras pertenecen a las colecciones del Pérez Art Museum Miami; Nasher Museum of Art en la Universidad de Duke, Durham, NC; Rubell Family Collection, Miami; Baltimore Museum of Art; Burger Collection, Hong Kong; Xiao Museum of Contemporary Art; Pizzuti Collection del Columbus Museum of Art, Columbus, OH; The Komal Shah and Gaurav Garg Collection, Atherton, CA; y The Dean Collection, Nueva York, NY.