Cala Mijas 2023 confirma sus primeras actuaciones en Málaga de The Strokes, Florence + The Machine y Arcade Fire

MIJAS (MÁLAGA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Cala Mijas calienta los motores de su segunda edición para 2023 dándose a conocer las primeras incorporaciones de su cartel con The Strokes, Florence + The Machine y Arcade Fire. Estos grupos encabezan la lista de los primeros 14 nombres confirmados, según han desvelado este jueves el alcalde de Mijas (Málaga), Josele González, junto a la concejala de Fiestas, Tamara Vera, en una rueda de prensa ofrecida en The Penthouse de Madrid junto a representantes de Last Tour, organizadora del festival.

Para González, "después del éxito de la primera edición, y de alzarnos con el premio Fest a festival revelación en España, el listón estaba muy alto, lo que nos ha hecho trabajar con más ilusión si cabe para traer de nuevo a Mijas lo mejor del panorama musical nacional e internacional".

Una segunda edición donde también estarán Foals, Amyl & The Sniffers o Amaia, e "incluso tendremos representación local como el trío malagueño Ballena", ha explicado González, quien ha recalcado que "esta primera tanda de artistas revalidan que Cala Mijas ya no es un recién nacido".

Por su parte, Vera ha subrayado que "unas 107.000 personas nos acompañaron en el recinto Sonora Mijas y esperamos que en 2023 nos vuelvan a dar su confianza los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre".

Cala Mijas regresa con los neoyorquinos The Strokes capitaneando los primeros nombres del cartel junto a la electrizante banda liderada por Florence Welch, Florence + The Machine. A ellos se suman la banda indie canadiense más contemporánea Arcade Fire, los británicos Foals y su hedonismo entusiasta y la frescura electro pop burbujeante de Metronomy. El rock frenético de Amyl and The Sniffers explotarán en Sonora Mijas, y los incontestables productores franceses The Blaze trasladarán un mar de sensaciones a los allí presentes con su recién estrenado single Dreamer.

El talento estatal estará presidido por los siempre enérgicos y bailables Delaporte, el polivalente talento de Amaia, la fusión de Pimp Flaco y Solo Astra Cupido con su reciente álbum, el tontipop de Cariño y el gallego electrónico Baiuca. Como siempre, la representación local cobra relevancia en el line-up con la innovación y tradición musical de Judeline y el power pop del trío malagueño Ballena.

El festival quiere premiar la fidelidad de los asistentes a la primera edición del festival por lo que desde el lunes 21 de noviembre hasta el lunes 28 podrán comprar el bono para 2023 a precio especial en la página web del festival. La venta general comenzará el 28 de noviembre a las 10.00 horas en sus habituales canales de compra.