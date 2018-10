El Caminito del Rey, presente en cinco millones y medio de cupones del sorteo de la ONCE del sábado 10 de marzo

Publicado 01/03/2018 13:58:39 CET

La ONCE dedicará el cupón del sorteo del sábado de la semana próxima, 10 de marzo, al Caminito del Rey, lo que supone que la imagen de este paraje malagueño esté presente en cinco millones y medio de cupones que se pondrán a la venta.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, han presentado este jueves la imagen de este sorteo, el Desfiladero de los Gaitanes, en un acto en el que han participado los alcaldes de Álora y de Ardales, José Sánchez y María del Mar González, respectivamente, y el teniente de alcalde de Antequera Juan Rosas. También han asistido los directores de la ONCE de Antequera, Alicia Gallego; de Ronda, Carlos Marín; y de Torremolinos, Manuel Lazpiur.

Bendodo ha agradecido a la ONCE que haya dedicado uno de sus sorteos a esta "joya incomparable" de la provincia, añadiendo que supondrá, "sin duda, una extraordinaria promoción más de un enclave que es todo un referente nacional e internacional".

También ha resaltado la historia "de éxitos" de estas actuaciones de mejora en este paraje, que pronto va a cumplir tres años, gracias al 'espíritu del Caminito', es decir, a la colaboración entre distintas administraciones públicas para hacer realidad este proyecto.

"Ha sido un éxito en todos los sentidos, como lo refrenda el que cada año lo visiten 300.000 personas, buena parte de ellas de muchas zonas de España y del mundo. Y ha sido un éxito porque ha contribuido a revitalizar y dinamizar la economía de pueblos pequeños, creándose nuevas empresas y ampliándose otras. En definitiva, generando empleo", ha destacado en rueda de prensa.

Luque ha destacado que es una forma de dar proyección y poner en valor el patrimonio natural de una de las maravillas de la provincia de Málaga. "Es nuestra forma de hacer el Caminito -ha precisado-, compartiendo ese orgullo de los malagueños con el resto de los españoles".

También ha aprovechado para pedir a las administraciones locales que refuercen su compromiso "por un turismo sostenible, accesible y responsable para que los entornos naturales y culturales puedan ser de verdad disfrutados por todos los públicos sin limitaciones".

El director de la ONCE en la provincia también ha tenido palabras de elogio hacia el experto y conservador de la Cueva de Ardales y de la red de Patrimonio Guadalteba Pedro Cantalejo, de quien ha subrayado su aportación a la divulgación de la riqueza prehistórica y patrimonial del entorno y su labor como guía de los grupos de afiliados a la ONCE y con otro tipo de discapacidad que han visitado ya el Caminito del Rey.

El alcalde de Álora, José Sánchez, ha comentado que es un paso más en la promoción del Caminito del Rey, que está sirviendo para revitalizar la economía de los municipios. Y ha indicado que el gran éxito de este proyecto es la colaboración institucional, "que debe seguir manteniéndose".

La regidora de Ardales, María del Mar González, ha incidido en que el Caminito se ha convertido en una marca a nivel nacional e internacional, mientras que el teniente de alcalde de Antequera Juan Rosas ha resaltado que el Caminito "ha supuesto un revulsivo económico para los municipios más cercanos".

PREMIO

El cupón de los fines de semana ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, incluye premios de 2.000 euros al mes, durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y en establecimientos colaboradores autorizados.