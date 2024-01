La cantautora Julieta Venegas se une al cartel del Marenostrum Fuengirola con un concierto el 23 de julio

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantautora mexicana Julieta Venegas mostrará su potencial musical el próximo 23 de julio en Marenostrum Fuengirola (Málaga), en concreto en el escenario Fundación Unicaja, que ofrece intimidad a público y artista gracias a las murallas del castillo Sohail.

Allí, Venegas mostrará a los asistentes su último trabajo 'Tu Historia', con el que ganó el Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum Vocal Pop la pasada ceremonia en Sevilla, han asegurado desde la organización de Marenostrum.

La compositora, cantante y música mexicana es mundialmente conocida por sus grandes éxitos "y esa voz romántica característica que consigue encandilar a todo su público, allá donde actúe", han manifestado en un comunicado.

Es multiinstrumentalista y toca principalmente el piano, el acordeón y la guitarra, siendo una de las músicas latinas más reconocidas. Fue integrante de la banda mexicana 'Tijuana No!', antes de comenzar su carrera en solitario en 1996.

Editó siete álbumes de estudio a los que se suman el acústico para la cadena MTV como también la banda de sonido de la obra de teatro 'La Enamorada', entre otros.

Se estima que ha vendido 25 millones de discos en el mundo, obteniendo certificados en disco de oro y platino en países como México, Estados Unidos, Italia, Argentina, Brasil y España.

Actualmente cuenta con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula casi ocho millones de seguidores en sus redes sociales, "reafirmando día a día su popularidad y la repercusión de su calidad artística", han destacado.

A lo largo de su carrera musical ha ganado dos Premios Grammy, diez premios Grammy Latinos, dos Billboard Music Awards, siete premios MTV, entre otra treintena de galardones.

El festival de ciclo Marenostrum Fuengirola celebra este 2024 su novena edición. Nacido como una apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola hacia la proyección de la ciudad a nivel internacional atrayendo el talento musical mundial.

Más de 500 grandes artistas han pisado los escenarios del recinto fuengiroleño, entre ellos Jennifer López, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bob Dylan, Robbie Williams, Feid, Nicky Jam, Bizarrap o la celebración del único festival en el mundo de Louis Tomlinson 'The Away From Home Fest'.