La Casa Gerald Brenan de Málaga acoge esta semana la segunda edición del Encuentro Nacional de Traducción Literaria

La segunda edición del Encuentro Nacional de Traducción Literaria consolida a la Casa Gerald Brenan de Málaga como un espacio de discusión y reflexión sobre el mundo de la traducción en España. Este año, las jornadas rinden homenaje a Gamel Woolsey, adoptando para este encuentro el lema "traducir, una forma de amar", que parte del título de la novela de Woolsey 'One Way of Love' (1931).

"Esto pretende servir para reflexionar sobre el papel que juega la empatía del traductor o traductora hacia la obra original que traduce", ha explicado el coordinador del ciclo, el poeta y traductor Ben Clark, que va a reunir en el espacio ubicado en la barriada de Churriana del 9 al 11 de diciembre a Justo Navarro, Vicente Fernández González, Monika Zgustova, Ángelo Néstore y Antonio Jiménez Millán.

La entrada en las tres jornadas es libre y gratuita, con un aforo máximo de 45 personas. Las actividades comenzarán a las 16.30 horas y será obligatorio el cumplimiento de las medidas de prevención que marcan las autoridades sanitarias frente a la COVID-19, han explicado desde el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.

Esta iniciativa, ya en su segundo año, incide en la naturaleza de espacio cosmopolita que tuvo la casa en los días que Gerald Brenan y Gamel Woolsey la habitaron, y que ahora ha recuperado. En especial, es un lugar de encuentro hispano-británico, donde además las dos lenguas han estado unidas, y en el que la traducción siempre ha estado presente, "porque no hay que olvidar los esfuerzos de Brenan traduciendo a San Juan de la Cruz", han indicado.

Este segundo Encuentro Nacional de Traducción Literaria sirve para presentar, por primera vez en español, algunos poemas de la Obra Poética Completa de Gamel Woolsey, con traducción de Carlos Pranger, cuya publicación tendrá lugar próximamente.

En la jornada del 9 de diciembre, tras la apertura del Encuentro por parte de Alfredo Taján, tendrá lugar la primera de las tres mesas previstas. 'Conflictos en la traducción' pondrá frente a frente a Monika Zgustova y Ángelo Néstore. La escritora nacida en Praga es la principal traductora de checo en España, mientras que el ganador del premio Emilio Prados y profesor de la Universidad de Málaga es un poeta y traductor especialista en Teoría Queer. Juntos intentarán dilucidar algunos de los desafíos inherentes a la traducción.

La segunda jornada, la del 10 de diciembre, gira en torno a 'Poesía es lo que se pierde en la traducción', mesa que cuenta con Vicente Fernández González, Premio Nacional de Traducción y quizá el traductor de griego más relevante de las letras españolas actuales, y el poeta Antonio Jiménez Millán, traductor de Cocteau y Max Jacob, entre otros --ambos, Vicente Fernández y Antonio Jiménez Millán son profesores de la Universidad de Málaga--.

También participa Ben Clark, ganador del premio Loewe, traductor de los poetas Anne Sexton y Edward Thomas, y coordinador de esta segunda edición del Encuentro Nacional de Traducción Literaria en la Casa Gerald Brenan.

El 11 de diciembre se clausura esta segunda edición del Encuentro Nacional de Traducción Literaria de la Casa Gerald Brenan con 'El traductor estaba adentro y afuera', mesa en la que compartirán su experiencia Justo Navarro, novelista ganador del Premio Herralde y traductor de algunas de las mejores versiones de Paul Auster, T.S. Elliot y Scott Fitzgerald, entre otros, y de nuevo Vicente Fernández González.