Cassá mantiene responsabilidades en Diputación tras rechazar el Pleno la moción de Cs para revertir su situación

Cs habla de "situación muy complicada" y PP dice que "este equipo de gobierno está satisfecho con la incorporación" del edil no adscrito

MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con los votos de PP y del concejal no adscrito Juan Cassá ha sido rechazada la moción urgente del grupo Ciudadanos para celebrar un pleno "cuanto antes" y revertir la situación de Cassá, que se mantiene como portavoz del gobierno de PP y Ciudadanos y, además, responsable del Área de Relaciones Institucionales. Por contra, sí ha salido adelante por unanimidad el apoyo y compromiso con la II Adenda del 'Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales'.

El portavoz de Cs, Juan Carlos Maldonado, que ha calificado a Cassá de "tránsfuga" tras recordar la definición, ha lamentado que el PP se aferra "en descafeinar" la situación al señalar que "Cassá no es tránsfuga. Más allá de las definiciones, la persona no se hace tránsfuga sola la hacen los partidos que compra voluntades", ha advertido, señalando que el PP "está jugando al juego del transfuguismo".

"Cs no va a aceptar ni permitir" estas situaciones en política y "no va a participar de esas fiestas". "Creo que decir que no es tránsfuga es jugar con la inteligencia de todos nosotros, de la Cámara y de todos los malagueños". De igual modo, ha lamentado que se está "enturbiando el buen nombre" de la Diputación y las administraciones.

También Maldonado ha hablado de sueldos y ha dicho que Cassá ha entrado no solo como portavoz, "para darle apariencia de que está pero no está" --de hecho en el pleno antes del debate de esta moción ha ejercido como ello--; sino que también se ha creado una delegación, además, "para más inri, porque la cosa no se queda en cargos, se queda en cobrar", se va a crear la figura de diputado con delegación.

PP: "EQUIPO DE GOBIERNO ESTÁ SATISFECHO CON LA INCORPORACIÓN DE CASSA"

Por su parte, portavoz provincial del PP, Francisco Oblaré, también ha recurrido a la RAE, asegurando que había pensado definir "hipocresía pero mejor se me ha ocurrido postureo". Ha dicho en relación con la moción que todos los partidos apoyan el pacto antitransfuguismo, pero ha advertido de que "no estamos hablando de ningún tránsfuga".

"Aquí no cambiamos, la mayoría es la que es", ha señalado, asegurando que hay un pacto de gobierno "estable, leal y transparente", instando, por tanto, a centrarse en "Málaga y en el Plan Málaga".

En cuanto al sueldo, ha dicho que Cassá "gana lo mismo que ganaba cuando se firmó hace un año el pacto con Cs; no más ni menos". "Aquí nadie viene a cambiar nada, ni ningún gobierno, a lo mejor otros tienen otras intenciones", ha insistiendo. En este punto, ha puesto como ejemplo de "tránsfuga" de Vox y Cs la situación en Torremolinos.

"No podemos rasgarnos las vestiduras ni querer dar ejemplo cuando uno no predica con el mismo", ha advertido, dejando claro que "este equipo de gobierno está satisfecho con la incorporación de Cassá" y asegurando que "limaremos asperezas, creo que el pacto de gobierno está para seguir trabajando y profundizando en él", ha sostenido, mostrando el apoyo al primero punto de la moción de Cs pero no al segundo.

Como respuesta, Maldonado ha hablado de "incongruencia grande" el acordarse un acuerdo antitransfuguismo y "después no cumplir". "No cabe duda de que este señor, que no tengo nada personal contra él, cumple todas condiciones que en el pacto antitransfuguismo define la figura de tránsfuga", ha insistido.

Además, ha reprochado al PP que decir que "esta moción es un postureo ya no solo es un ataque a la inteligencia sino una falta de respeto". "La lealtad de Cs es manifiesta en Diputación", ha remarcado.

También ha advertido al PP que "por más que insistan en que se va a arreglar, se equivoca con nosotros radicalmente". Así, ha apelado al sentido común: "Que el PP no se aferre por un gobierno a perder la dignidad, no podemos entrar al chantaje de nadie". "Apelo a una rectificación de los socios de gobierno porque nos han puesto la situación muy muy complicada", ha concluido.

PSOE Y ADELANTE

Por su parte, el portavoz provincial del PSOE, José Bernal, ha tachado la situación de "despropósito" que, a su juicio, ha sido "instigado, ordenado, manipulado, movido y ejecutado por el PP" pero donde los "damnificados son los malagueños".

Asimismo, ha asegurado que sería un "escándalo" que algún partido "votara en contra o no votara a favor de esos dos puntos" de la moción de Cs. No obstante, ha dicho que "el trasfondo" de la moción es otro: "El gran follón que hay montado en Diputación por los intereses particulares y partidistas del PP" y que ha generado "inestabilidad" en el equipo de gobierno y "una imagen denigrante" de la Diputación.

"La gente está perpleja viento todo esto porque lo está pasando muy mal", ha añadido, advirtiendo de que "muy seguro tiene que estar el PP para darle esta tremenda hostia a sus socio de gobierno, que hasta ahora ha sido leal".

De igual modo, ha incidido en que quien "mueve los hilos" es Bendodo y ha advertido de que "lo que no puede hacer Bendodo o el PP es tomarnos a nosotros por tontos, que hasta ahí lo podríamos entender en el juego político, pero a los malagueños es una falta de respeto tremenda".

A juicio de Bernal, el PP ha demostrado públicamente que para ellos "la Diputación es institución de segunda categoría", ya que "han pretendido salvar el Ayuntamiento de Málaga entregando la Diputación a otras cuestiones diferentes". De igual modo, ha dicho que al PSOE "le duele" la imagen que se da del ente supramunicipal.

"El PP no ha tenido pudor alguno en hacer público el enfrentamiento interno entre los de Paco del a Torre y los de Elías Bendodo con la cuestión de Cs", ha sostenido, apuntando al enfrentamiento entre Elías Bendodo y Francisco de la Torre como causa de la crisis abierta en la institución provincial.

Por su parte, la portavoz provincial de Adelante, Teresa Sánchez, ha dicho que se ha asistido al debate público de "una crisis abierta" tanto en Cs como en el PP en relación con el acuerdo de gobernabilidad en las administraciones.

"La jugada, parece ser, les va a salir bien porque con este acuerdo de colocar a Cassá en Diputación se aseguran la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Málaga", ha advertido.

"Mucho nos tememos que todo esto es un revestimiento de una situación surrealista en la que PP y Cs intenta mantener el poder a toda costa en ambas instituciones", ha señalado, añadiendo que Maldonado "será el cabeza de turco" de la operación si se atiende a la decisión de la dirección nacional de Cs. Por último, ha pedido que solucionen "sus cuitas internas y dejen que esta Diputación se dedique a lo que se tiene que dedicar", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, también en el pleno de este miércoles se han debatido otras cuestiones urgentes, como la planteada por el PP sobre el ingreso mínimo vital y garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con los recursos suficientes, que ha salido adelante.

Por su parte, ha sido rechazada por 16 votos en contra, 14 a favor y una abstención la urgente del PSOE sobre la reconstrucción económica con perspectiva social en la provincia; al igual que ha sido rechazada por 14 votos a favor y 17 en contra la planteada por Adelante Málaga para "terminar con los recortes" impuestos a los planes locales de empleo y que se aumente su cuantía hasta los 42,5 millones de euros en Málaga.

Otras mociones que han salido adelante versan sobre el trasvase de Iznajar; sobre los centros de menores no acompañados; la liberación del superávit de los ayuntamientos o sobre el apoyo al turismo. Por contra, no han sido aprobadas la relativa a la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio o la dignificación de los servicios sociales comunitarios, entre otras.