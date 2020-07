PSOE: De la Torre "está más preocupado por mantener su cortijo" que "en responder a necesidades de familias" tras COVID

MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha afeado al alcalde, Francisco de la Torre, "que está más preocupado por mantener su cortijo en el Ayuntamiento que responder a las necesidades de las familias afectadas por la crisis del COVID-19".

Así, Pérez ha recriminado a De la Torre que "la única ayuda que ha gestionado el alcalde es el sueldo de 92.000 euros del concejal no adscrito Juan Cassá, demostrando una clara falta de liderazgo para sacar a las familias de la crisis y afanarse sólo en que no le quiten el sillón después de un cuarto de siglo de gobierno del PP".

Para el líder socialista, "en lo que sí que se ha dado prisa De la Torre es en garantizar la estabilidad de su gobierno, que ahora apuntala sobre el apoyo de un tránsfuga". "Sin contar eso, el alcalde está de brazos cruzados mientras hay una realidad en la ciudad, que hay familias malagueñas que están pasando hambre y que el Ayuntamiento ha empezado ya a cobrar tributos municipales".

Durante una rueda de prensa en compañía de concejales socialistas, Pérez ha exigido que "de manera urgente" ponga en marcha un Plan de Reconstrucción social y económico para la ciudad.

"Para ello, puede tomar nota de varios municipios andaluces, como Mijas y Sevilla, que han gestionado ayudas para las familias y para los autónomos desde el primer día", mientras que en la capital malagueña "estamos todavía enfrascados en reflexiones y reuniones que no ayudan a los malagueños y somos el único gran municipio que no cuenta con un plan de reconstrucción social y económico. Divagamos, pero no actuamos", ha exclamado Pérez.

Asimismo, ha agregado que "De la Torre ha demostrado una clara falta de liderazgo durante esta crisis, porque mientras en Málaga hay todavía miles de familias que pasan hambre, aquí estamos todavía perdiendo el tiempo".

En este punto, Pérez ha advertido de que "durante estas semanas los concejales socialistas han tendido la mano al equipo de gobierno para ayudar a superar estos difíciles momentos de confinamiento, pero la mano se nos está cansando".

A juicio del PSOE, "no sólo De la Torre no ayuda a los malagueños, sino que se lo pone más complicado, porque ya están llegando a los domicilios las facturas del cobro del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de circulación (IVTM) y la plusvalía por herencia, un palo a las familias que demuestra la falta de sensibilidad de este equipo de gobierno".

"Para ellas --ha continuado-- deja las migajas porque ayer conocimos que las ayudas directas por la crisis del coronavirus, concretamente 170.902 euros, una cantidad nimia que ni siquiera es mérito del Ayuntamiento sino de las entidades que han renunciado a las subvenciones".

"El equipo de gobierno se congratula de ayudar con 170.000 euros a las familias víctimas del COVID-19 el mismo mes que crea once cargos de confianza nuevos, once jefes de distrito que van a costar sobre 500.000 euros".

En definitiva, ha dicho, "es un despropósito que en estos tres meses "se hayan creado decenas de ayudas desde el Gobierno de España, incluido un nuevo derecho como es el Ingreso Mínimo Vital y que este ayuntamiento no haya sido capaz de poner un Plan de Reconstrucción y medidas de Reactivación como si han hecho por ejemplo Mijas o Sevilla", ha lamentado.

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD

Por otro lado, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha recordado además que "en el último pleno se aprobó por unanimidad una moción del PSOE para que las medidas urgentes para combatir la crisis económica y social generadas por el COVID-19 se debatan en el órgano con mayor representación de la sociedad, el Consejo Social de la Ciudad. Sin embargo, hoy 1 de julio todavía estamos a la espera de que De la Torre lo convoque y mande las conclusiones a la Fundación Ciedes".

La concejala socialista Alicia Murillo, por su parte, ha manifestado por su parte que "mientras la ciudadanía se encontraba en pleno confinamiento, el Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha una Comisión de Pleno en la que todos los grupos políticos consensuaron un Plan de Reconstrucción".

La edil ha recriminado que "en Málaga, en cambio, se constituyó una Comisión Informativa en la que no se permitió a los grupos presentar iniciativas, tan sólo pedir comparecencias".

Murillo ha lamentado que en la capital "se ha perdido el tiempo durante semanas, mientras otros ayuntamientos nos tomaban la delantera como en el caso de Mijas por ejemplo ya ha empezado a pagar las ayudas, de hasta 3.000 euros, a autónomos y pymes, unas ayudas importantes para que puedan asumir los gastos de seguridad e higiene y garantizar el mantenimiento del empleo".

En Málaga, por el contrario, ha dicho, "seguimos aún con medidas paliativas, no tenemos medidas de reactivación, se nos dice que se han tomado medidas fiscales como por ejemplo que hosteleros y comerciantes no paguen la tasa de vía pública correspondiente al periodo de Estado de Alarma. Esto no son medidas, es más bien casi una obligación legal".

En este sentido, Murillo ha puesto como ejemplo que su gimnasio "no ha cobrado la cuota de abril, mayo y junio por el mismo motivo por el que el Ayuntamiento no debe cobrar esas tasas, porque no ha habido hecho imponible. Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento de Málaga durante estos tres meses es culpar de todo al Gobierno Central, están más centrados en hacer oposición a nuestro presidente que en los problemas de los malagueños".

Por último, la concejala socialista ha pedido a la Junta de Andalucía "que se ponga las pilas, porque desde abril tiene en su caja 17,1 millones de euros que le ha dado el Gobierno central para planes de alquiler de vivienda por el COVID-19, pero en Andalucía aún estamos esperando a que la administración regional ponga en marcha esos planes".