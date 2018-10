Castilla dice que UGT seguirá siendo "beligerante" y que el 8M "no puede quedar en un día histórico de movilización"

Publicado 09/03/2018 13:11:25 CET

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha asegurado que el sindicato seguirá siendo "beligerante" en la lucha por la igualdad y contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, al considerar que la celebración de este pasado 8 de marzo "no puede quedar en un día magnífico, histórico de movilización donde la mujer ha dicho basta ya, no sólo en temas laborales sino políticos, económicos y sociales".

"Ya está bien de que se nos esté robando a las mujeres, que se nos acose en el trabajo por ser mujer y que se vayan de rositas estos delincuentes", ha asegurado, apostando por que, además, "toda la sociedad, hombres y mujeres, tenemos que ser lo suficientemente duros contra una lacra como es la violencia de género".

Castilla, que ha asistido a la inauguración del congreso extraordinario de UGT Málaga para elegir la nueva dirección, ha indicado en declaraciones a los periodistas que "la huelga es un instrumento para llegar al objetivo, no es el fin, porque ahora hay que seguir".

En cuanto a los datos, ha afirmado que existe una heterogeneidad, según el sector, apuntando que "en la administración pública hay algunos sectores que han sumado más del 80 por ciento". Así, ha recordado que el dato que ha dado el Gobierno "ha sido alrededor del 45 por ciento, que es sumatorio de todas las actividades, y en las empresas privadas se ha superado con creces el 60 por ciento".

La secretaria general del UGT-A ha indicado que estos datos se refieren al paro de las dos horas, "una cifra bastante importante, para estar contentos", al tiempo que ha añadido que las manifestaciones "fueron espectaculares no solo por la cantidad de gente sino porque había hombres comprometidos, que son fundamentales y mucha gente joven".

"Hay esperanza, hay futuro por cambiar las cosas, porque sin igualdad no hay libertad. Vamos a construir un mundo mejor", ha manifestado Castilla, quien ha asegurado que "no va a estar ninguna mujer sola, ese es mi compromiso desde que soy secretaria general de UGT-A, la primera en 125 años de historia".

Sobre la duración de los paros, ha asegurado que los de dos horas "fueron mucho más abundantes" y "han superado" a los de 24 horas, reiterando que "si estamos diciendo que existe una precariedad laboral de las mujeres, vamos a ponérselo fácil para que se sumen a la huelga y que les descuenten dos horas de salario y no 24 porque entonces no van a llegar a fin de mes".

Para Castilla, hay leyes que garantizan la igualdad, como la de 2007, "pero no se está cumpliendo porque estamos hablando de que las empresas con más de 250 trabajadores debe tener una plan de igualdad conveniado y en España tenemos más de 4.000 empresas de estas características y solo 189 registrados".

Asimismo, ha pedido potenciar la labor inspectora, por lo que ha instado al Gobierno central a que "saque más plazas de inspectores que son totalmente insuficientes para toda la labor que hay".

Así, ha considerado que "cuando la ley no se cumple tiene que tener una correlación con una sanción, lo que no puede haber sanciones que no sean disuasorias, que salga más barato pagarla que implementar un plan de igualdad o cumplir la ley". "El que no la cumpla tiene que dar una respuesta ante las autoridades competentes y nosotros lo venimos denunciando", ha apostillado.

Ha apuntado que lo que les ha llegado del anteproyecto de reforma de la ley de Igualdad de la Junta de Andalucía "nos gusta", por lo que ha señalado que "en esa línea, el Gobierno andaluz ha dado un paso adelante en la lucha contra la desigualdad", aunque ha incidido en que el sindicato seguirá "trabajando por la igualdad, "porque empezamos a hablar de la brecha salarial entre hombres y mujeres en 1932, es decir, no hace dos días".

Así, ha asegurado que la estrategia del sindicato pasa por "la lucha por la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres, la defensa a ultranza del sistema publico de pensiones y por seguir peleando por algo que es de justicia", como es que la recuperación económica llegue a las familias.

En este sentido, ha señalado que "estamos hablando de un crecimiento económico en estos últimos cuatro años que supera con creces el tres por ciento de Producto Interior Bruto, un incremento del consumo a nivel estatal y estamos preguntando al Gobierno central que para cuándo esa recuperación va a llegar a las familias y las clases trabajadoras".

"Y también se lo preguntamos a la patronal", ha dicho Castilla, quien ha esperado que los empresarios "salgan de la cerrazón que tiene a la hora de negociar un nuevo acuerdo para el empleo en la negociación colectiva, que está paralizado", reiterando que "desde 2014 estamos barajando cifras de crecimiento económico que son incontestables".

Así, ha indicado que piden "que no exista ningún salario por debajo de 1.000 euros porque entendemos que antes hablábamos de los mileuristas como algo más bien denostado y ahora cualquiera no llega ni a 300, 400 o 500 euros al mes", además de apuntar "la cifra que nos roban a las mujeres al año por esa brecha salarial insostenible, que son unos 44.000 millones de euros al año".