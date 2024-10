El Centro Oceanográfico de Málaga acoge una reunión internacional sobre investigación científica del Mediterráneo.

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) se convierte esta semana en el epicentro de la investigación oceanográfica del Mediterráneo. La nueva sede del IEO en Málaga acoge la Asamblea General anual y el congreso de MonGOOS, una red que agrupa a las principales expertas y expertos en la observación y estudio de este mar.

MonGOOS, la red mediterránea del Sistema Global de Observación de los Océanos, reune a personal científico de 14 países europeos y africanos para debatir sobre los desafíos que plantea el cambio climático en el Mediterráneo y buscar soluciones conjuntas, han informado en un comunicado.

El congreso, titulado 'Boost the understanding of the Mediterranean for adaptation to climate change and extreme events' --'Aumentando el conocimiento del Mediterráneo para la adaptación al cambio climático y los eventos extremos'--, se centra en los últimos avances científicos en materia de modelización climática, eventos extremos y sus impactos en los ecosistemas marinos.

El objetivo principal de este encuentro es fortalecer la cooperación internacional y generar conocimiento científico de calidad para mejorar la gestión y conservación de los recursos marinos del Mediterráneo. Los participantes presentarán sus investigaciones más recientes y discutirán estrategias para adaptar las comunidades costeras a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y los eventos extremos cada vez más frecuentes.

Manuel Vargas, investigador del Grupo de Cambio Climático del Centro Oceanográfico de Málaga, ha destacado la importancia de este evento "para posicionar a Málaga como un referente en investigación oceanográfica".

"Este congreso es una oportunidad única para reunir a los mejores expertos en la materia y avanzar en la comprensión de los procesos que están transformando nuestros océanos. Los resultados de estas investigaciones serán fundamentales para tomar decisiones informadas y mejorar la protección del Mediterráneo", ha concluido.