El chef Dani García repasa su trayectoria con 'Madre', el menú despedida de su restaurante de Marbella (Málaga)

Publicado 19/03/2019 12:13:13 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El chef Dani García repasa su trayectoria de más de 20 años en la cocina con 'Madre', el "menú despedida" de Dani García Restaurante, en Marbella (Málaga) --que recientemente ha alcanzado las tres estrellas Michelín-- y con el que recuerda sus platos más característicos.

"Madre representa todo para mí. Cuando evidentemente te pones a pensar qué puede ser el último menú de tu vida en un tres estrellas Michelín la primera palabra que se viene a la cabeza es madre", ha explicado a Europa Press el chef marbellí sobre el que será el último menú de Dani García Restaurante.

Así, ha detallado que 'Madre' hace referencia a su progenitora, que le enseñó a cocinar, y a su abuela. "Para mí, madre es sin duda quien me inspiró y despertó en mí el amor por la cocina de siempre, sin pretensiones. Madre es también mi tierra, Andalucía, la que me vio nacer, la que me aportó la cultura, los productos de la cocina que hoy día hacemos, que tantas veces he homenajeado, fundido y abanderado a través de mis platos".

Esta fase de transición del chef marbellí supone una vuelta a sus orígenes, a la esencia, con un menú que resumirá toda su carrera profesional a través de los platos más legendarios, creativos y personales del chef. "Lo que queremos transmitir son 20 años de nuestra vida, lo que ha pasado un poco alrededor de nosotros mismos, de nuestra cocina", ha resaltado.

Para ello han recogido "una serie de 'hits', de platos importantes que mucho tienen que ver con Dani García y otros que tienen que ver con otra época de mi vida que por alguna razón para mí son importantes, y representarlos allí, en ese menú, y que la gente al menos se lleve un recuerdo el último año con una especie de transición".

Entre ellos, García ha mencionado algunos que supusieron "un cambio de mentalidad" o "un hito importante" en su vida, como el 'tomate nitro', el ajoblanco con caviar de arenque, una reinterpretación de la hamburguesa 'BIBO' que comercializó para McDonald's en 2015 o incluso la leche con galletas que creó en el año 2000 con motivo del nacimiento de su hija.

Precisamente, sobre la hamburguesa --que ahora preparará en el restaurante de Marbella con carbón japonés, "el mejor del mundo"-- ha explicado que le hizo darse cuenta de que "vivíamos en un micromundo excesivamente pequeño dentro del mundo de la alta cocina con el mundo exterior".

"Por eso lo incluimos en el menú, porque me pareció algo totalmente importante, igual que el plato del ajoblanco con el caviar de arenque y el cabello de ángel fue un plato que supuso un cambio en mi visión de entender la cocina a nivel de contrastes de sabores", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que ésta ha sido "una de las muchas circunstancias" por las cuales ha tomado la decisión "de dejar la alta cocina", campo del que ha opinado que "está muy bien, pero que fuera de él hay un mundo increíble y en el que te puedes acercar a muchísimas más personas".

Para la ocasión la minuta del menú irá acompañada con una placa de las tres estrellas Michelín firmada por García debido a su intención de "compartirlas con todo el mundo", así como un "timeline" de su vida en el que se repasa su carrera, sus platos y sus hitos, la cual atraviesa un hilo rojo que queda libre al final, simbolizando "un futuro abierto", según han explicado desde el restaurante.

Asimismo, a diferencia de temporadas anteriores se servirá exclusivamente el menú degustación, confeccionado para entender de principio a fin la trayectoria del chef y su evolución detrás de los fogones. Además, la bodega podrá acompañar al menú mediante tres maridajes diseñados para disfrutar de una manera muy completa de esta experiencia tres estrellas Michelín.

En definitiva, se trata de un nuevo y último menú que supone el principio y el fin de una gran etapa para el chef andaluz. Así nace 'Madre', como un profundo recorrido por la trayectoria del cocinero que vuelve a la matriz de su carrera, al punto donde todo empezó y desde el que ha seguido evolucionando día a día.