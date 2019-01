La ciudad presenta en Fitur las novedades del Museo Automovilístico y de la Moda y de la red 'Málaga sin gluten'

Publicado 24/01/2019 15:20:39 CET

Málaga capital ha presentado en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid las novedades del Museo Automovilístico y de la Moda así como la red 'Málaga sin gluten', formada por 62 establecimientos que ofrecen comida sin gluten para personas celiacas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de la concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, María del Mar Martín Rojo, y la directora del Museo Automovilístico y de la Moda (MAM), Patricia Rueda, han dado a conocer las actividades y proyectos que se llevarán a cabo en estas instalaciones a lo largo de 2019.

Una de las grandes novedades es la adquisición de nuevas piezas para su exclusiva colección de moda. Ha incorporado vestidos de la Ópera de Pekín del siglo XIX y diseños y complementos exquisitos decorados con piedras semipreciosas y cristales Swarovski, que acompañarán a los lujosos vehículos expuestos en las instalaciones. Entre ellos, se encuentra la última adquisición del museo, una escultura de un coche realizado en tamaño real con filigranas doradas e inspirado en un Jaguar de los años 50.

El papel divulgador del museo se pondrá de manifiesto a través del nuevo programa educativo, que incide en el papel de la mujer y de la igualdad, en la defensa de los animales, la seguridad vial y el respeto al medio ambiente mediante actividades destinadas a estudiantes desde segundo ciclo de Infantil hasta universitarios de distintos grados.

También se realizarán visitas teatralizadas con personajes como Planet Girl y Showman en las que se apuesta por la cultura desde el ocio. A través de la diversión, hacen partícipes e inculcan valores como el respeto al medio ambiente a los más pequeños.

Por otro lado, y con el fin de avanzar en la internacionalización del centro, el museo prepara un programa dirigido a mercados como Europa, China y Brasil, a través de una página web con contenidos novedosos, atractivos y de calidad.

El alcalde ha señalado que desde su apertura en 2010, el Museo Automovilístico y de la Moda se ha convertido en un referente: "Es un espacio de arte singular e innovador con un programa educativo extraordinario que acerca el arte a la sociedad y que ofrece una experiencia única a malagueños y visitantes".

Finalmente, se ha presentado el libro The Show Must Go On, una obra narrada por el propietario de la colección, Joao Magalhaes, y editada por el Museo Automovilístico y de la Moda que ofrece un viaje a través de la historia y la evolución de la alta costura y su relación con los automóviles.

Con estas novedades, el MAM encara el año 2019 con los objetivos de ampliar su colección, continuar creciendo en el número de visitas y aportar valor a la ciudad de Málaga gracias sus exposiciones, actividades, y eventos nacionales e internacionales.

De la Torre se ha mostrado convencido de que estas novedades contribuirán a la atracción de visitantes al museo, que en 2018 ascendieron a 92.052, lo que supuso un crecimiento del 14,83 por ciento respecto al año anterior.

MÁLAGA SIN GLUTEN

También se ha dado a conocer en Madrid la red de establecimientos gastronómicos 'Málaga sin gluten', una iniciativa del Área de Promoción Empresarial y Fomento del Empleo que el regidor ha presentado con la edil de Turismo y la asistencia del director general de este área, Eugenio Benítez, y el presidente de la Asociación de Celiacos de Málaga (Acema), Rafael Mario Galán.

"Un paso más en el camino de hacer de Málaga un destino 100 por cien accesible", ha dicho De la Torre sobre esta red, nacida en 2013 con la idea de crear un grupo de establecimientos de restauración, hostelería y alimentación que faciliten a sus clientes una oferta gastronómica segura y adaptada a las personas con intolerancia al gluten.

Desde su nacimiento, el proyecto ha ido ganando adeptos y el número de establecimientos adheridos se ha triplicado en sus seis años de vida. En la actualidad la conforman un total de 62 y ha impulsado la web www.singluten.malaga.eu con nuevos materiales audiovisuales de carácter divulgativo y formativo.

Dicha red tiene una importante repercusión social ya que se trata de "un gran avance la normalización de la vida de las personas celíacas, que ven ampliadas sus posibilidades de ocio fuera del ámbito doméstico".

"Esto supone un nuevo paso en nuestros esfuerzos por hacer de Málaga una ciudad y un destino accesible en el que toda nuestra oferta, en este caso la gastronómica, pueda ser disfrutada en igualdad de condiciones por cualquier persona", ha apostillado, incidiendo en que este es otro ejemplo de colaboración pública-privada.

Málaga ciudad cuenta con una población celíaca de en torno a 5.700 personas a las que se suman 35.000 visitantes por año con intolerancia al gluten, según estiman la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) y Acema.

Las principales líneas de actuación de la red han sido diseñar un programa de seguimiento y control de los centros adheridos que garantice su seguridad; la puesta en marcha de una amplia oferta formativa para el personal de cocina y sala de los establecimientos y para las principales escuelas de hostelería de la ciudad; y la difusión de la red entre los principales agentes culturales y turísticos, las asociaciones y federaciones de celíacos de distintos ámbitos geográficos y entre los principales colectivos profesionales del sector de la restauración y la hostelería.