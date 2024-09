El Colegio de Arquitectos presenta 30 años de la labor solidaria de Arquitectura Sin Fronteras en una exposición fotográ

Visitantes en la exposición 'Love is in the AID: 30 años de Arquitectura Sin Fronteras', que acoge el Colegio de Arquitectos de Málaga

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Málaga acoge hasta el 27 de septiembre la exposición 'Love is in the AID: 30 años de Arquitectura Sin Fronteras'. A través de una serie de tótems de gran formato, esta muestra ofrece un recorrido visual por labor humanitaria de la ONG Arquitectura Sin Fronteras (ASF).

La muestra, de acceso gratuito, estará abierta al público de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en la sede colegial, ubicada en la calle Palmeras del Limonar, 31, según han indicado en un comunicado.

Así, desde 1992, Arquitectura Sin Fronteras ha trabajado para construir espacios inclusivos, equitativos, seguros y sostenibles. La organización ha impulsado cambios significativos, acompañando a comunidades y personas en sus procesos de transformación, y tejiendo alianzas basadas en valores compartidos, con un enfoque claro en la justicia social y la construcción de derechos.

La exposición contiene imágenes que documentan algunos de los proyectos más emblemáticos de ASF, tales como las mejoras socio-educativas en Nicaragua, la promoción de la accesibilidad en Mozambique, el refuerzo de recursos en Haití, y la defensa del derecho a la tierra en Guatemala. Estas fotografías, reunidas con ocasión del 30 aniversario de la ONG, representan el espíritu participativo y colaborativo de la organización.

Arquitectura Sin Fronteras está organizada en varias demarcaciones en España, cada una de las cuales lleva a cabo sus propios proyectos internacionales o locales. En Andalucía, la organización se centra principalmente en la cooperación con República Dominicana y Cuba, además de colaborar con el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados, donde proporciona asesoría técnica.

Por otro lado, han detallado que el título de la exposición, 'Love is in the AID', pone el foco en el acompañamiento a los titulares de derechos, los procesos participativos de sus intervenciones, y en la fuerza del trabajo colectivo y transformador de las comunidades. Colaborando mano a mano, alcanzan metas comunes que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de otras personas.

Así, han incidido en que con todas las personas involucradas en los proyectos, es posible cumplir con el compromiso adquirido con la construcción de hábitats dignos en África, América Latina y España.

De esta forma se ha conseguido, a lo largo de estos 30 años, promover la educación inclusiva, la igualdad de género, la salud, el saneamiento, las infraestructuras y la vivienda. Esta muestra es un testimonio gráfico de los resultados conseguidos y del compromiso de Arquitectura Sin Fronteras de seguir trabajando con y para las comunidades.