El concierto extraordinario de Navidad de la Banda Municipal de Málaga contará con el coro Nostro Tempo y Alba Chantar

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, ofrecerá el domingo, 15 de diciembre, una nueva edición del concierto extraordinario de Navidad.

Con la cita de este año, son ya veintinueve los conciertos celebrados con este motivo, lo que hace que la Banda Municipal de Música sea una de las pocas en España que organice un concierto con un repertorio integrado únicamente por piezas navideñas.

La cita gratuita será nuevamente en la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, a las 19.30 horas, según han indicado desde el Ayuntamiento.

Como en las últimas ediciones, se contará con la participación especial de intérpretes malagueños. En esta ocasión serán la soprano Alba Chantar, una de las cantantes con mayor proyección de España, y el Coro Nostro Tempo, que dirige José Tomas Entrambasaguas.

El concierto comenzará con la pieza musical de carácter navideño 'Oberture to a Winter Festival', del norteamericano James Curnow; seguirá con el 'Tríptico Barroco', que une tres fragmentos de oratorios compuestos por J.S.Bach y G.F. Händel, y con el arreglo realizado por Robert Van Beringen, pseudónimo del compositor holandés Jacob de Haan.

El repertorio continuará con dos canciones de Navidad conocidas, que son 'A Christmas Carol Fantasy', del japonés Takashi Hoshide y 'A Christmas Rock Festival', del alemán Manfred Schneider.

Seguidamente, el Coro Nostro Tempo, que dirige José Tomás Entrambasaguas, se unirá a la Banda Municipal de Música para interpretar tres piezas navideñas de distinta procedencia y época: El 'Cantique De Noël', pieza clásica del francés Adolphe Adam; a continuación la canción 'White Christmas' (Blanca Navidad), escrita por Irving Berlin y en tercer lugar, el villancico popular español 'Dime Niño, ¿De Quién Eres?'.

Posteriormente, llegará el turno de la soprano rondeña Alba Chantar, que ofrecerá su versión de otra canción navideña popularizada por el cine, 'Have Yourself A Merry Little Christmas (Ten Una Pequeña Feliz Navidad)' de Hugh Martin & Ralph Blaine.

El concierto finalizará, como ya es tradicional, con la interpretación de la suite 'Villancicos Populares' que orquestó Carlos Rodríguez, recordado músico, compositor y director malagueño. La interpretación de 'Noche de Paz' a cargo de los invitados pondrá fin al concierto.