La Corporación municipal de Málaga rinde homenaje a la figura de García Caparrós

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con otros ediles de la Corporación municipal, ha asistido este miércoles, 4 de diciembre, al acto de homenaje municipal en memoria de Manuel José García Caparrós, asesinado en la ciudad durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza, en el que también han estado las hermanas del joven, Loli, Puri y Paqui.

De la Torre ha recordado que "todos los años el 4 de diciembre estamos aquí". "El recuerdo me vuelve de nuevo, de un día que empezó muy alegre, muy festivo, y terminó enormemente triste, convertido en un día de tragedia".

Ha dicho que "fue una pena que la Diputación de entonces no pusiera el símbolo de Andalucía" y ha recordado "el sentimiento autonomista, forzarlo, reforzarlo, crear una sensación de que juntos, los andaluces, pudiéramos llegar más lejos".

De la Torre ha señalado también que en Málaga "pasó toda esa tragedia", recordando que él tuvo noticias cuando volvía del puente de las Américas. "Había un gran vacío aquí" justo donde se hace el acto, en esquina de la Alameda de Colón donde está la placa en memoria a García Caparrós.

Ha rememorado lo que él hizo ese día tras lo ocurrido, permaneciendo, primero, en las proximidades, y como luego fue al Gobierno Civil "para enterarme qué es lo que había pasado, y es cuando tuve noticias de lo que había pasado". "Hasta ese momento no supe nada".

"La verdad es que fue un mazazo total", ha sostenido. De la Torre ha hablado de una "sensación enormemente triste, y de que si se podía haber evitado, esa es la cuestión".

Sobre la desclasificación de documentos, De la Torre ha dicho que no sabe la razón por la cual no se desclasifica. "Si hay nombres y apellidos en las personas esas, ya no deben ni vivir, supongo yo".

También ha recordado la comisión de investigación del Congreso entonces, en la que él participó: "Citamos a las personas que podían contar qué había ocurrido", ha dicho y ha añadido que "la Policía Armada evidentemente no tenía entonces los elementos que hoy tiene la Policía Nacional más moderno, más adaptado a las circunstancias de hoy, de hacer frente a una situación de manifestación en la calle, lo que podemos llamar desorden público...". Ha hablado también del momento que tuvo que ocurrir el asesinato de García Caparrós y sobre el disparo, que ha añadido, "tuvo que ser desde el sur hacia el norte".