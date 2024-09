La Costa del Sol, presente en la convención de negocios L'Attitude de San Diego con el equipo de baloncesto The Embassy

Presentación de los integrantes del equipo de baloncesto The Embassy.

Turismo Costa del Sol estará presente en la convención de negocios más importante de Estados Unidos organizada por la comunidad latina, L'Attitude de San Diego, a través del equipo de baloncesto The Embassy, del Training Center Higuerón.

Como parte de la agenda de actividades de este importante encuentro, se celebrará el Avance at L'attitude Classic, donde el equipo competirá del 11 al 15 de septiembre.

En L'Attitude, The Embassy se ha constituido como socio estratégico desde España, generando una vía de conexión directa con algunas de las industrias más importantes a nivel mundial y que en la actualidad están siendo dirigidas por latinos y latinas asentados en EEUU. En definitiva, un foro en el que generar sinergias con la comunidad latina en EEUU, posicionada como la quinta economía mundial.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha participado en la presentación, junto a miembros del Ayuntamiento de Fuengirola; el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal y Jonathan Gómez, director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, del equipo que viajará Estados Unidos.

Salado ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones en este proyecto y ha señalado que "el trabajo conjunto nos va a posibilitar participar en una importante acción promocional que sin duda va a dar mucha visibilidad a nuestro destino".

"Supondrá una extraordinaria oportunidad, porque nos va a permitir mostrar las bondades de la Costa del Sol en mercados estratégicos para nosotros como el americano y la comunidad latinoamericana, mercados que están mostrando un extraordinario interés por viajar a la provincia de Málaga", ha añadido.

El equipo de baloncesto The Embassy Team by Fuengirola-Costa del Sol-Málaga-Andalucía contará, tal y como se ha dado a conocer, con una selección de los mejores jugadores de baloncesto Junior de Europa que participarán en el Avance at L'Attitude Classic de San Diego, que se consolida como uno de los más prestigiosos del mundo, habiéndose generado una enorme expectación mediática alrededor del mismo con la homologación aprobada por NBA, lo que ha hecho que todos los ojeadores de NBA y de Universidades norteamericanas (NCAA) ya hayan confirmado su presencia.

De este modo, este lunes se ha presentado a los integrantes del equipo The Embassy, así como la equipación donde lucirá el logotipo de Turismo Costa del Sol, junto al resto de patrocinadores.

Sus miembros serán algunos de los jugadores más prestigiosos de Europa en categoría Junior, todos ellos internacionales para sus países, como es el caso de Oliver Kullamae (Estonia), Ilja Kurucs (Letonia), de 2,16 centímetros; Alberto Mairuzzo (Italia), los lituanos Kubaitis y Lavrinovic, y los españoles Taboada, Andy Huelves, Alberto Blanco y el fuengiroleño Guillermo Cabrera. Todos ellos dirigidos por Piti Hurtado, que contará con Alfonso Sánchez como su mano derecha.

Avance at L'Attitude Classic, reunirá a las futuras estrellas del baloncesto mundial Avance at L'Attitude Classic, incluido dentro de la agenda de eventos de la Convención L'Attitude, la convención de negocios más importante que se celebra en Estados Unidos organizada por la comunidad latina, contará con muchas de las futuras estrellas del baloncesto mundial.

Así, se ha confeccionado "un cartel de lujo" en el que estarán presentes algunas de las Academias y High Schools "más prestigiosas" de Estados Unidos, destacando entre ellas Sierra Canyon School (Los Ángeles, CA) donde milita el hijo menor de Lebron James; Utah Prep (Hurricane Utah), para la que juega uno de los posicionados como futurible número 1 del draft de la NBA (A.J Dybantsa) salvo que no se lo permita el otro candidato al ansiado trono, Cameron Boozer, que participará con su equipo The Explorers, en un duelo histórico que nadie se quiere perder.

El primer partido que disputará The Embassy será contra el Sierra Canyon School el viernes 13 de septiembre a las 18.00 horas. El encuentro podrá seguirse en streaming en https://www.ballertv.com/.

El presidente de Turismo Costa del Sol ha hecho referencia a que esta acción está vinculada, además, a dos segmentos a los que Turismo Costa del Sol "presta una atención prioritaria". Por una parte, el segmento de negocios, en referencia a la convención L'attitude donde se enmarca el encuentro.

Se trata de "un foro en el que, a buen seguro, podremos generar sinergias con la comunidad latina en EEUU, posicionada como la quinta economía mundial". El otro segmento es el deportivo, por el que la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol "apuestan decididamente".