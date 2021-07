La Costa del Sol suma un nuevo atractivo a su oferta con el Antequera Light Festival los días 16 y 17 de julio

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol continúa sumando atractivos a su oferta de ocio y lo hace en esta ocasión con una nueva edición del Antequera Light Festival, que ha contado con la presencia del alcalde de Antequera, Manuel Barón, y de la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita Del Cid.

El festival de luz y sonido que promueve el Ayuntamiento de Antequera desde el año 2016 para conmemorar la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la Unesco se celebrará los días 16 y 17 de julio tras un año, el 2020, en el que se tuvo que suspender debido a las consecuencias y restricciones motivadas por la pandemia del coronavirus.

De hecho, la COVID-19 obligará al Antequera Light Fest a reinventarse sin perder su esencia, desarrollándose "de una forma ordenada y comedida pero a su vez contundente para que este quinto aniversario no pase desapercibido y pueda celebrarse por parte de la ciudad", ha dicho el regidor.

Del Cid ha señalado en la presentación que "el ocio una de las principales motivaciones tanto de los turistas nacionales como internacionales que llegan a la Costa del Sol" y ha resaltado que la marca Costa del Sol "trasciende el litoral y Antequera es plenamente Costa del Sol, con su excelente patrimonio, cultura y servicios".

Este Light Fest gira en torno al único Patrimonio Mundial de la Unesco con el que cuenta la provincia, el Sitio de los Dólmenes de Antequera. "Creo que esta conjugación de ocio, patrimonio e historia va a resultar todo un éxito", ha detallado Margarita Del Cid, quien ha puesto sobre la mesa diferentes datos que avalan el peso que el interior tiene sobre la oferta turística de la provincia de Málaga.

En Málaga, este segmento, el de turismo de interior, genera un volumen de más de un millón de visitantes al año, sin pandemia, "por lo que su contribución al destino es muy importante". De hecho, la oferta de interior de la provincia malagueña supera el de varias andaluzas en su conjunto, como son Huelva, Sevilla, Almería y Granada.

Según Del Cid, iniciativas de este tipo, "que aumentan la oferta de ocio en destino, que pone el acento en el magnífico patrimonio, en este caso único, de la provincia de Málaga, van a contar siempre con el respaldo de Turismo Costa del Sol".

"Seguiremos trabajando para preservar y potenciar este turismo de interior y los grandes espacios naturales asociados a ellos. Una característica que ha sido uno de los grandes elementos diferenciadores del destino en plena pandemia, pero que ha venido para quedarse", ha recalcado.

El tema central del ALF 2021 será el mundo del circo como símbolo de ilusión para toda la familia y, especialmente, para los más pequeños como homenaje que se realiza a ellos por su ejemplar comportamiento durante el confinamiento desarro- llado por la pandemia.

"En el año 2020 no pudimos celebrarlo debido a la pandemia, por lo que hemos decidido brindar a los más pequeños un programa lleno de fantasía e ilusión como recompensa por su actitud ejemplar llena de responsabilidad", han señalado Barón y el concejal Juan Rosas.

En este sentido, la Plaza de Toros acogerá la actividad 'Welcome to the Circus', que mezclará un espectáculo de acrobacia en cama elástica, malabaristas, zancudos y saltimbanquis. El Centro Cultural Santa Clara ofrecerá el 'Show Flying Light"', un espectáculo de acrobacia suspendida con láser lumínico. Por último, el patio del Ayuntamiento albergará el show inmersivo 'Commemoration', compuesto por un videomapping inmersivo y danza vertical.

Estas cinco iniciativas que componen de forma expresa el ALF 2021 se desarrollan las noches del viernes 16 y el sábado 17 de julio, en horario comprendido entre las 22.00 y las 01.00 horas. Las actividades a celebrar en la Plaza de Toros, Centro Cultural Santa Clara y patio del Ayuntamiento dispondrán de pases de 15 minutos de duración cada media hora, siendo el primero a las 22.00 horas y el último a las 01.00 horas.

En estos tres recintos el aforo será limitado y controlado a unas 75 personas aproximadamente, informándose en los próximos días del procedimiento para las reservas de unas localidades que serán gratuitas y que garantizarán que los actos se puedan llevar con seguridad. En todos ellos será obligatorio el uso de mascarilla, tanto en exteriores como en interiores.

JORNADAS DIVULGATIVAS

Paralelamente al desarrollo del ALF, este año se conmemorará de forma especial el quinto aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial a través del desarrollo de unas jornadas científicas divulgativas que constarán de cuatro ponencias.

Se celebrarán los días 12, 13, 19 y 20 de julio en el salón de actos del Museo de la Ciudad de Antequera, con hora prevista de inicio a las 20.30 horas y con aforo reducido.

El lunes 12 de julio, el catedrático de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Leonardo García Sanjuan, ofrecerá una ponencia sobre 'Antequera: Conociendo los Gigantes de la Prehistoria'. El martes 13 será el turno para José Escalante, doctor en Historia, archivero municipal y Cronista Oficial de la Ciudad, con una conferencia titulada 'El Sitio de los Dólmenes de Antequera en las Fuentes Historiográficas Locales'.

La semana siguiente, el lunes 19 de julio, el conservador arqueológico de la Cueva de Nerja, Luis Efrén Fernández, y el arqueólogo municipal y director del MVCA, Manuel Romero, disertarán sobre 'La Cultura Material de los Constructores de los Dólmenes de Antequera. Su Discurso Museográfico y Museológico en el MVCA'. Por último, el historiador antequerano Miguel Ángel Fuentes, experto en José María Fernández, ofrecerá una conferencia denominada 'Revelando la Memoria. Una Visión del Patrimonio en la Producción de José María Fernández'.

El alcalde Ha justificado el desarrollo de estas jornadas con el objetivo de "dar una pincelada conmemorativa" al hecho de celebrarse este año el quinto aniversario de la histórica declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la Unesco.