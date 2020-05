El critica el pacto de Sánchez con Bildu: "No está a la altura, es la cara del fracaso de la gestión de esta crisis"

MÁLAGA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado la negociación sobre la continuidad del estado de alarma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Bildu "a cambio de derogar la reforma laboral" y ha incidido en que "no está a la altura de las circunstancias".

"Cada día más solo, como se comprobó en el Congreso, y sin dar una respuesta eficaz a la crisis. Sánchez es ya la cara del fracaso de la gestión de esta crisis", ha expuesto Montesinos, quien como diputado por Málaga ha preguntado tanto al PSOE andaluz como al malagueño si están de acuerdo con el "pacto con Bildu".

Montesinos ha señalado que, "pese a negarlo con insistencia", Sánchez ha negociado con Bildu "el estado de alarma y lo hace a cambio de derogar una reforma laboral que ha creado tres millones de emploes y que ampara los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para cuatro millones de familias". Además, ha continuado el dirigente del PP, "lo hace después de que los proetarras hayan atacado la casa de Idoia Mendia, candidata socialista en el País Vasco".

"Todavía hay miles de malagueños que siguen sin cobrar los ERTE. Málaga no se merece este presidente. España no se lo merece. En las últimas horas han podido comprobar que la palabra de Pedro Sánchez no vale nada", ha reiterado Pablo Montesinos.

En este sentido, ha emplazado a los cargos del PSOE de Málaga a que se pronuncien sobre el pacto de Sánchez con Bildu: "Los malagueños se merecen saber si reprueban o no un acuerdo que el propio Sánchez dijo que nunca se produciría".

Una pregunta que, igualmente, cree que "debería contestar la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y todos los líderes territoriales socialistas que aseguraron que el PSOE y Bildu eran incompatibles".

Por último, Montesinos ha añadido que el PP seguirá siendo "leal" a los españoles. "Nuestro planc'Activemos España' está ahí. Como explicó el presidente Casado, --ha continuado-- es necesario el Pacto de Estado Cajal por la Sanidad y medidas económicas para devolver la esperanza a millones de jóvenes sin trabajo porque creemos que hay luz al final del túnel".