Cs cierra un acuerdo regional con el PP para alternar el gobierno en Mijas (Málaga)

Actualizado 04/07/2019 11:13:44 CET

El pleno está convocado este viernes a las 12.00 horas sin estar claro qué sucederá en la sesión de investidura

MIJAS (MÁLAGA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha informado de que ha cerrado a nivel regional un pacto de gobierno con el PP para el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) para este mandato, de manera que la Alcaldía se alterne los dos primeros años para la formación naranja y los dos últimos para los 'populares'. El compromiso es que el acuerdo sea ratificado por ambas partes este mismo jueves, teniendo en cuenta que este viernes tendrá lugar el pleno de investidura.

Según ha indicado Ciudadanos en la provincia de Málaga, desde el inicio de las negociaciones y en las últimas horas el PP en Mijas "ha mostrado sus reticencias para suscribir dicho compromiso", sin embargo, la formación naranja confía en que haya consenso y que el acuerdo se suscriba antes de las 14.00 horas.

Desde el PP han subrayado a Europa Press "la voluntad de acuerdo del PP de Mijas, Málaga y Andalucía", incidiendo en que "se está negociando desde el primer día y se están contemplando todas las opciones", sin dar por cerrada, en estos momentos, ninguna de las posibilidades.

En esta localidad malagueña, el 26 de mayo pasado, el PP volvió a ser el partido más votado, logrando nueve concejales; seguido de PSOE, con ocho; Ciudadanos, con seis; Podemos con uno y Vox también con uno.

El pleno de constitución del Ayuntamiento del municipio malagueño de Mijas se retrasó al 5 de julio tras la interposición de un recurso contencioso-electoral por parte de Vox ante la Junta Electoral de Zona para determinar de quién es el acta de concejal obtenida después de que en las pasadas elecciones el que iba a ser su cabeza de lista, Carlos Rivero, decidiera presentar su renuncia y, pese a figurar en las papeletas en primer lugar ya que estaban las listas publicadas, acordaron que ese puesto sería ocupado por la número dos, Maya Escolar. Posteriormente, Rivero reclamó su acta, lo que motivó el recurso del partido de Santiago Abascal y el retraso en la investidura.

En esta localidad el alcanzar pactos de gobierno no es fácil. Actualmente el alcalde en funciones es Juan Carlos Maldonado, de Ciudadanos, quien no tiene buenas relaciones con el 'popular' Ángel Nozal. De hecho, el pasado mandato primero se llegó a un acuerdo con el PP, que se rompió; y posteriormente con el PSOE, que también se quedó en nada, concluyendo la formación naranja el mandato en minoría.

El propio Ángel Nozal ha dejado claro en mensajes en redes sociales su postura: "Ni Maldonado ni nadie de Cs será alcalde en Mijas con los votos del PP, ni ahora, ni dentro de dos años, ni nunca, si sacan menos votos que el PP. Lo diga quien lo que diga o lo escriba quien lo escriba. No, nunca, jamás. Por escrito queda dicho".

En estos momentos las posturas a nivel local están bastante distanciadas y los 'populares' ya han dejado claro en varias ocasiones que no puede gobernar, de nuevo, la tercera fuerza política. En 2015 el PP logró once concejales frente a los cinco de Cs.

El PSOE local también ha dejado claro que "no darán la alcaldía a Ciudadanos, aunqnue venga Pedro Sánchez", según el candidato y líder mijeño, Josele González, quien mantiene su palabra a pocas horas del pleno de investidura: "No votaremos a ningún otro candidato que no sea el del PSOE".