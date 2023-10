Dani Rovira, Vicente Amigo, 'El lago de los cisnes' y zambombas, entre las propuestas del Cervantes de Málaga en Navidad

MÁLAGA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dani Rovira con su habitual espectáculo benéfico, Vicente Amigo, María José Llergo, La Insostenible Big Band, The New Orleans Gospel Stars y las zambombas de Alejandro Estrada, Antonio de Verónica y Saray Cortés y Manuel de la Curra animarán la próxima Navidad del Teatro Cervantes de Málaga.

La programación festiva incluirá una representación de la zarzuela 'La corte de faraón', a cargo de Teatro Lírico Andaluz, y se extenderá a los primeros días de 2024 con el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Málaga y la puesta en escena de uno de los títulos emblema de la danza clásica, 'El lago de los cisnes'.

A las 18.00 horas de este viernes salen a la venta en todos los canales de los espacios municipales las entradas para todos estos nuevos espectáculos, con la excepción de las seis sesiones de 'Mi año favorito. En vivos y en directo', el show de Dani Rovira y Arturo González-Campos, que se pondrán a disposición del público más adelante.

Este viernes se abre, asimismo, la venta de 'La magia del Jajejijojú', que se incorpora al cartel del ciclo infantil el próximo domingo 15 de octubre en el Teatro Echegararay. Y otro tanto sucede con 'De la Piquer a la Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI', que subirá al estrado del primer teatro de la ciudad a la cantante malagueña el 20 de febrero de 2024.

En cuanto al programa 'Navidad en el Cervantes', empezará el 9 de diciembre con la primera de las tres zambombas. Titulado 'Entre juncales y percheles', el espectáculo de Alejandro Estrada transporta al espectador a las fiestas flamencas de Andalucía, en especial a la típica zambomba de Jerez y Arcos de la Frontera.

Al día siguiente será el turno de la zarzuela 'La corte del faraón' de la mano de Teatro Lírico Andaluz (10 de diciembre), han informado desde el Teatro en un comunicado.

La compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés será la encargada de la segunda Zambomba flamenca, con una apuesta por la raíz que toma cuerpo en este espectáculo en el que se mezclan tradición y arte flamenco. Será el 19 de diciembre y le seguirá al día siguiente (miércoles 20) la presentación del nuevo disco de María José Llergo, en el que la cordobesa va más allá del flamenco.

El guitarrista Vicente Amigo regresa con un renovado espectáculo en directo en el que introducirá algunos temas de 'Andenes del tiempo', disco de publicación prevista a principios del próximo noviembre de 2023. Su guitarra tendrá el contrapunto de la segunda guitarra de Añil Fernández, la percusión de Paquito González, el cante de Rafael de Utrera y el bajo de Ewen Vernal (jueves 21 de diciembre).

El Teatro Cervantes mudará rápidamente de música de raíz española a raíz estadounidense el viernes 22, con The New Orleans Gospel Stars, formación de 14 músicos integrada por cantantes, órgano, piano, sección de ritmo y vientos, que presenta 'The streets of New Orleans', en una producción hecha 'ad hoc' en Luisiana para la presente temporada que contiene un repertorio en el que se dan la mano las tradiciones más variadas de la música espiritual negra.

La tercera zambomba tiene esencia gaditana e ingredientes en gran parte malagueños. En la Zambomba de Jerez en casa de la Curra, la Compañía de Flamenco Manuel de la Curra tendrá como participantes a los cantaores Rocío Parrilla, Rocío Soto, Virginia Gámez, Delia Membrive, Aroa Soto, Francis Bonela, Canito, Maloko, Agujetas chico, Juañares, Enrique el Zambo y Diego Carrasco.

También estarán los guitarristas Nane Lucas, Rubén Lara, Curro Carrasco y Diego del Morao, además de la colaboración especial de La Tía Curra y su familia (sábado 23 de diciembre).

Entre Nochebuena y Nochevieja, y como ya manda la tradición, Dani Rovira protagonizará la gala solidaria '¿Quieres ayudar conmigo?'. El humorista y actor malagueño compartirá tablas con Arturo González-Campos los días 26, 27 y 28 de diciembre (con dos pases diarios) en la versión '& ldquo; en vivos y en directo' del podcast 'Mi año favorito'.

El swing llega antes de las campanadas con La Insostenible Big Band que propone en 'Gershwin & Porter: El swing filosofal' un recorrido por la música de dos de los más grandes compositores de principios del siglo pasado, dos autores que descollaron en el jazz, el swing y los musicales e incluso la música clásica. Swing, teatro musical de Broadway y charlestón en un espectáculo con presentaciones de los números, claqué y audiovisuales (30 de diciembre).

El Concierto Extraordinario de Año Nuevo 2024 de la Orquesta Filarmónica de Málaga será el miércoles 3 de enero. El director alemán Florian Csizmadia conducirá a los profesores de la OFM en un repertorio en el que comparecen piezas de Johann Strauss (hijo), Franz Léhar, Jean Sibelius y Erich Wolfgang Korngold.

El periodo navideño acabará con la representación de 'El lago de los cisnes' el domingo 7 de enero. El Ballet Clásico Internacional, que dirige Andrey Scharaev, vuelve a Málaga tras recorrer durante 2023 países como Australia, Grecia, Francia o Chipre, para poner en escena esta joya del ballet clásico universal en un espectáculo en el que destacan la escenografía de Evgeny Gurenko y unos bailarines de renombre mundial.

OTRAS PROPUESTAS

'La magia del Jajejijojú' estará presente en el ciclo de Teatro Infantil el próximo domingo 15 de octubre (doble función en el Echegaray). Manolo Carambolas, Ana Norro, Mago Voty, Mago Puk y Adrilox serán los encargados de sorprendernos con su magia y animar con su humor a toda la familia en esta tradicional gala a beneficio de AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil).

En 2024, Diana Navarro regresa al Teatro Cervantes pertrechada del cancionero de quizás la tonadillera más emblemática del pasado siglo. En el 39 Festival de Teatro de Málaga fue 'En tierra extraña', una obra teatral basada en la historia y la música de Concha Piquer y que ha sentado las bases del concierto monográfico que se verá el 20 de febrero.

En 'De la Piquer a la Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI', Diana homenajea a la cantante de 'Tatuaje' y al género con la recreación de sus temas más emblemáticos y algunas de sus gemas escondidas.