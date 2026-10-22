Desmantelan dos talleres clandestinos ubicados en una finca rústica de Coín (Málaga)

La Guardia Civil desmantela dos talleres clandestinos ubicados en una finca rústica de Coín (Málaga) - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Seprona de la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga) han desmantelado dos talleres clandestinos ubicados en una finca de la localidad de Coín.

En concreto, el primero de los talleres se emplazaba en la planta superior del edificio que existía en una finca donde los agentes encontraron numerosos vehículos, alguno en proceso de reparación, dos elevadores, maquinaria y herramientas propias de la actividad, así como aceites, anticongelantes, filtros usados, neumáticos y numerosas piezas usadas y nuevas.

En la planta inferior se localizó un segundo taller dedicado a la reparación de chapa y pintura, donde los agentes sorprendieron a una persona en una cabina de pintura en funcionamiento con un vehículo en su interior siendo pintado, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En estas instalaciones también se localizaron pinturas, disolventes, barnices, envases y otros productos y residuos derivados de esta actividad profesional.

Las comprobaciones realizadas por los guardias civiles permitieron constatar que las personas vinculadas a las actividades no figuraban dadas de alta como trabajadores autónomos en relación con las mismas.

Así, los responsables de ambos talleres carecían de licencia de apertura y de las correspondientes autorizaciones administrativas y ambientales, no acreditando tampoco la correcta gestión de los residuos generados, entre ellos aceites usados, filtros, neumáticos y envases contaminados.

Por ello, los agentes del Seprona formularon las correspondientes denuncias administrativas, dando traslado de los hechos a organismos competentes para la adopción de medidas y, en su caso, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores.

Este operativo está enmarcado las labores de vigilancia y control desarrolladas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para prevenir actividades clandestinas y posibles afecciones al medio ambiente derivadas de la gestión inadecuada de residuos y sustancias contaminantes.