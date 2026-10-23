Un detenido por amenazar con un cuchillo en una carretera en Teba (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por los delitos de alteración grave del orden público y amenazas en Teba (Málaga), después de que presuntamente hubiera amenazado con un cuchillo a los coches en una carretera en diha localidad.

Los hechos han sucedido sobre las 10,15 horas en la A-367, en el cruce de Teba. Según ha señalado Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los alertantes informaban de un hombre con un cuchillo en la mano que supuestamente se abalanzaba contra los coches.

Al respecto, un hombre de mediana edad ha sido detenido por dichos delitos, han informado fuentes de la Guardia Civil, quienes han precisado que se está a la espera de informe médico sobre el individuo y han señalado que no había motivos aparentes para esa reacción.